“Soy una persona celosa”: Lina Tejeiro confesó lo que no le gusta de su personalidad y reveló sus “no negociables”

La actriz y empresaria Lina Tejeiro, reconocida por su trabajo en producciones como Padres e hijos y La ley del corazón, confesó cómo ha sido su proceso de afrontar y llevar sanamente sus relaciones interpersonales, lo que no solo incluye parejas sentimentales, sino amistades y familia. Pues, a lo largo de su vida, ha tenido varios conflictos por los errores que ha cometido y por las acciones de quienes la rodean, las cuales llegó a permitir, a pesar del dolor que causaban.

Según detalló en el pódcast Vos podés, uno de los puntos que ha estado trabajando en su forma de ser tiene que ver con sus celos, que le generaban sensaciones incómodas, incluso, con sus amigas, cuando ellas decidían compartir con otras personas. Entre núcleo de amigas está la famosa cantante Greeicy Rendón y otras tres mujeres que son muy importantes para la actriz, con las que se sentía mal cada que descubría que disfrutaban su tiempo con otras amistades.

“Con Greeicy también me pasaba mucho. Yo la veía con otras amistades o con otras personas y había algo que me incomodaba, que me remordía y me quitaba la tranquilidad”, contó la empresaria.

A pesar de los malos ratos que tuvo que pasar por sentirse celosa, es algo que a día de hoy permanece en ella, aunque no es un aspecto que tome el control de su vida y de sus relaciones. “Soy, ya hoy en día no tanto, soy una persona celosa con mi familia, con mis perros, con mis amigos, con la gente cercana que quiero, soy celosa. Lo estoy trabajando en terapia, voy al psicólogo, porque tengo que entender que soy una persona irremplazable y como yo no hay dos”, precisó.

El hecho de comprender que es una mujer única le ayuda a darse cuenta de que, aunque lleguen más personas a la vida de sus allegados, esto no debe significar ningún problema para ella. “Nadie va a ocupar el lugar que tengo yo”, indicó.

Aseguró entonces que debe “deconstruir esa Lina celosa”, porque ya no la quiere más. Lo que busca es tener tranquilidad y paz. Además, concluyó que esa dificultad que tiene con aceptar a otras personas en la vida de sus seres queridos nace de una etapa de abandono que experimentó en su niñez, cuando su padre, hoy presente, tuvo que estar lejos de ella durante cuatro años. “Me marcó”, dijo.

Lo que permitió en sus relaciones “tóxicas”

Además de la ausencia de su padre, Lina Tejeiro tuvo que pasar por varias relaciones poco sanas, con hombres que, según contó, no la respetaron. “Todas mis relaciones han sido tóxicas, yo no tengo por qué culpar a los demás si no era responsabilidad mía”, aclaró.

En algunos de los noviazgos que tuvo, hubo maltrato físico y verbal, violencia de la cual también fue perpetradora. Este panorama se volvió tan común en su vida, que finalmente terminó normalizando los insultos, las groserías y los maltratos. Asimismo, en relaciones posteriores permitió infidelidades y el hecho de permanecer “escondida”.

Todo eso se fue derrumbando con los años: “Permitía muchas cosas que hoy para mí no son negociables”.

Los “no negociables” de Lina Tejeiro

Ahora, tiene claras sus expectativas con respecto al hombre que llegue a convertirse en su compañero: debe tener inteligencia emocional, responsabilidad afectiva, ser honesto y tener estabilidad económica. Cosas en las que ella misma ha trabajado y las cuales ha conseguido por su cuenta.

Sus nuevas reglas inamovibles han significado una ola de críticas en su contra por parte de personas que consideran que está siendo muy exagerada con lo que espera de una pareja. De hecho, aseguró que recibe ese tipo de comentarios a diario, aunque estos no influyen en absoluto en la postura radical que decidió tomar al respecto.

A la par, confesó que si nadie se ajusta a sus reglas, relacionadas con el respeto hacia ella y hacia la relación, no tiene ningún problema en no tener pareja en el futuro. “Si me quedo sola, me quedo sola”, afirmó, añadiendo que la persona que llegue a su vida debe aceptarla con sus prioridades: su familia, su empresa y su trabajo, a lo que dedica buena parte de su tiempo.

Esto dificulta el deseo que tiene de ser mamá y formar una familia. Sin embargo, no es un impedimento. Pues, tiene claro que, en caso de que ese hombre que busca nunca llegue a su vida, optará por una inseminación artificial o por la adopción de un niño. “A mí un hombre no me hace sentir realizada”, afirmó.