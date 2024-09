Karen, del ‘Desafío’, reveló que casi pierde la vida en el ‘reality’: “Fue una pista bastante compleja”

Karen habló de una prueba muy difícil que enfrentó el ‘Desafío’ - crédito @karencandiafitness/Instagram

Karen fue eliminada del Desafío XX en el episodio 102, junto a Óscar Muñoz, conocido como Olímpico. La joven, originaria de Girardot, debatió algunos de los momentos más críticos de su participación y aspectos relevantes de su vida personal después de su salida del programa de convivencia y retos extremos de Caracol Televisión.

La despedida de Karen y Olímpico entristeció a los seguidores del reality, quienes los consideraban candidatos fuertes para ganar la competencia.

Muchos televidentes expresaron su descontento con la eliminación a través de redes sociales: “Yo fingiendo que no me duele la eliminación de Karen y Olímpico”; “Este desafío 20 años hay como muchas cansonas la única que se salva es Karen”; “Karen se une al selecto grupo de participantes que merecen un 2do desafío para explotar al máximo su potencial, ya que por causas injustas salió del juego”, son algunos comentarios de los internautas en la red social X.

Karen relató habló del reto que puso en peligro su vida - crédito @karencandiafitness/Instagram

En una entrevista con Caracol Televisión, la joven deportista explicó que en una prueba del box amarillo, sus compañeros cometieron errores cruciales que la llevaron a pensar que podría perder la vida.

Describió la prueba como compleja y culpó la estrategia de su equipo por la situación adversa, además, mencionó específicamente que ella temía “partirse en dos” debido a las tensiones físicas provocadas durante el reto.

“Realmente fue una pista bastante compleja, tuvimos varias falencias y una de ellas fue una mala estrategia a la hora de subir la plataforma. Los chicos obviamente nos enviaron primero a nosotras y suponíamos que íbamos a alzarlos a ellos tres. El caso es que Dickson baja de la plataforma, Natalia por poco cae”, contó.

Karen indicó que no había experimentado dolor físico en su cintura o cadera tras el incidente, pero sí admitió sentirse emotivamente afectada.

Una prueba del box amarillo fue una pesadilla para Karen, que pensó que podría perder la vida por los errores de su equipo - crédito Caracol Televisión

Según su propia confesión, tras considerar la posibilidad de un accidente grave, pasó por un momento emocionalmente difícil: “Los tres chicos estaban ahí y claro, el contrapeso que tenía Dickson y sus compañeros, los chicos hacían mucha fricción y por poco Karen queda ahí en ese box, bueno más anímicamente, un poquito triste. Yo dije por poco pierdo mi vida en esa pista. Al otro día no tenía dolor en mi abdomen ni en mi cadera, estaba bien”.

En otra ocasión, aclaró que la percepción de algunos televidentes de que ella era la “mala” del equipo Alpha no era justa, ya que la edición muestra sólo una fracción de la convivencia real: “No piensen así, obviamente son pocas horas que ustedes ven, nosotros convivimos allá 24/7. Soy Karen chévere, Karen bacana”, añadió en diálogo con el medio citado.

Asimismo, la joven de 21 años compartió sus planes futuros luego de su paso por el reality. Salió del Desafío con 34.743.000 millones de pesos, dinero que tiene previsto invertir en su marca de ropa deportiva y en apoyar a sus padres en su hogar en Girardot. Reveló también que volverá a su ciudad natal para pasar algunos meses y decidir si regresa a París, donde actualmente reside con su esposo francés. Además, se conoce que adquirió una beca para estudiar modelaje en la academia Bagency de la empresaria, actriz y modelo Belky Arizala.

Karen y Olímpico salieron del 'Desafío XX' - crédito @desafiocaracol/Instagram

La modelo fitness también mencionó que convocó a Olímpico como su pareja en el Desafío debido a sus cualidades y su historia de vida notable. Por su parte, Óscar Muñoz conocido como Olímpico habló también sobre su experiencia en el programa y lo que aprendió de sus compañeros. Aunque lamentó no poder asistir a Karen para ganar la competencia, expresó que había adquirido valiosas lecciones durante su paso por el reality.

“En la vida todo está escrito, solo toca seguir el camino y pues era lo que sentía en el momento. Este fue y era el resultado y toca afrontarlo. Con Karen maravilloso compartir todos estos días con ella, es una gran persona, de un gran corazón, le pido disculpas por no llevarla a esa gran final, es lo que más me duele, depositó mucha confianza en mí, ya estaba dicho que era una o la mujer más fuerte que había pasado por este Desafío 20 años y perder así es muy lamentable, queda un sinsabor porque uno no entiende, una pista impecable y no poder definir es lo que más duele”, dijo al despedirse del programa.