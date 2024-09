Video: chofer se bajó de un bus y dejó esperando a sus pasajeros para bailar por unos jeans en concurso callejero

Antes de arrancar, lograron cambiarle la bermuda por una de su talla - crédito @unikejeans_col / TikTok

La espontaneidad y buena vibra de un conductor del transporte público en Barranquilla se hizo viral en Internet, luego de que dejara a sus pasajeros esperando, mientras él concursaba por una bermuda de jean, en frente de un local comercial.

“Yo: voy tarde al trabajo y no pasa el bus. El chofer:”, se lee en la descripción del video, compartido por la compañía textil que, para celebrar su lanzamiento, decidió contratar a un animador y encender la fiesta en plena vía pública de la ciudad.

Con sus parlantes lograron dirigirse a los conductores que iban de paso, entre ellos el chofer, a quien lograron convencer de bajarse en el cambio de semáforo y “lanzar los prohibidos” a cambio de una de sus prendas.

Desde el vehículo sus pasajeros se quedaron mirándolo y el baile se extendió a tal punto que los carros que iban detrás y a un lado empezaron a sonar el claxon para obligarlo a ponerse en marcha.

Sus pasajeros disfrutaron de la fiesta desde la ventanilla y destacaron la actitud alegre con la que trabaja - crédito @unikejeans_col / TikTok

Sin embargo, el conductor logró ganarse con creces la pantaloneta y esperar a que encontraran una de su talla para estrenar al día siguiente. Lo que, lejos de caer mal en las redes sociales, le ganó un centenar de comentarios positivos, a pesar de su evidente falta.

El pequeño trancón que ocasionó fue completamente opacado por su actitud alegre, que en los comentarios de la publicación habrían invitado a replicar para gozar de la vida y hacer del trabajo y la calle una fiesta:

“No sé qué hago, pero me aplauden”, “Ese señor es mucho ambiente para cualquier empresa”, “Siete años viví en Barranquilla y con toda seguridad digo que no hay gente más alegre en el mundo”, “Pausas activas”, “Jefe, no va a creer porque llegué tarde...”, “Sacó los prohibidos”, “Yo de pasajera hubiera animado al chofer desde la ventanilla”, “Tuvo una oportunidad y no la desaprovechó”, “Su ruta pasa por mi casa y él es full alegre, lleva años conduciendo y siempre es así”.