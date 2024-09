Periodista fue escopolaminado en paradero del Sitp, despertó en Transmilenio y sin ropa

El periodista alertó a sus contactos - crédito Montaje Infobae (Colprensa/FoodTech)

A pesar de que desde la Alcaldía de Bogotá insiste en que la inseguridad que denuncian los ciudadanos es un aspecto de percepción, a diario se siguen registrando robos, asaltos y todo tipo de delitos en la capital del país.

Dentro de las formas de atentar contra la ciudadanía, los criminales siguen implementando como uno de sus modus operandi el consumo de escopolamina, que es un fármaco que en dosis bajas previene mareos y vomito, pero en cantidades grandes puede generar la anulación de la voluntad de la persona, amnesia e incluso la muerte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En un caso de esta índole, el periodista Santiago Tovar Clavijo denunció haber sido escopolaminado cuando esperaba de noche el transporte público en la calle 7 con carrera 45; horas más tarde reaccionó en una estación de TransMilenio sin dinero ni ropa.

El calvario de Tovar comenzó luego de compartir tragos con sus amigos de universidad, puesto que tras el encuentro salió a esperar en un paradero del Sitp y movilizarse hasta su casa, pero un extraño se acercó en ese momento y le reveló que estaba pasando por un problema sentimental.

“Mientras estaba esperando el transporte llegó un señor que se hizo llamar Javier, dijo que era de Sincelejo y que lo había dejado la novia, que se sentía mal y que necesitaba hablar con alguien”, afirmó Tovar a CityTV.

El periodista reaccionó cuando deambulaba en una estación de TransMilenio - crédito Getty

Durante la conversación Tovar decidió aceptarle una cerveza al sujeto, luego de eso perdió el conocimiento, no sin antes alertar a su pareja sobre lo extraño que se sentía.

“Él me escribió un mensaje muy extraño, decía algo como que un costeño se le había acercado, que estaba ahí con él y que no se lo podía quitar de encima. Me pareció muy raro, entonces yo lo empecé a llamar, pero a partir de ahí no tuvimos más comunicación”, indicó Lina Castillo al medio citado.

Cinco horas después de ese mensaje, el periodista apareció en una estación de TransMilenio sin sus objetos personales ni parte de su ropa y debido a que no tenía recuerdos de lo que había pasado, decidió retornar a su vivienda y alertar a la policía sobre el hecho.

“El siguiente recuerdo que tengo es que estoy caminando en una estación de TransMilenio, no recuerdo cuál, estoy caminando y solo tengo el recuerdo de mis pies sin zapatos, estaba en medias y con mi chaqueta, después de eso llego a mi residencia en el centro. Me robaron la billetera, mis tarjetas y efectivo”.

Estudias indican que la persona expulsa la droga mediante la orina durante las primeras 12 horas después de ingerirla - crédito Getty

A pesar de que ya comenzó un proceso legal, los problemas no han terminado para el comunicador, que en su teléfono tenía los números de varias fuentes, las cuales ahora están siendo contactadas por los criminales con el objetivo de estafarlas haciéndose pasar por él.

“Yo soy periodista y las personas que se han contactado y que han hablado conmigo que tengan cuidado, están enviando unos mensajes con un link desde mi número, que no los abran, puede ser una estafa”, declaró Santiago Tovar Clavijo, que no reveló en que proceso va la investigación o si han identificado al sujeto que lo drogó.

Debido a que ha cubierto casos de esta índole, el periodista concluyo pidiendo la intervención de las autoridades en Bogotá, puesto que no es la primera vez que personas son drogadas en situaciones similares en esa zona.

Cabe recordar que los efectos de la escopolamina suelen desaparecer después de cuatro horas de la intoxicación; además, expertos indican que debido a que la droga se distribuye por el cuerpo, esta no es expulsada sino hasta luego de 12 horas del consumo mediante la orina.