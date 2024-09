Margarita Rosa le escribió extenso mensaje a Daniel Samper Ospina, su exjefe en Soho: “Mi interés no es defender las rarezas retóricas de Gustavo Petro”

La actriz criticó los comentarios del humorista colombiano frente al Gobierno Petro - crédito Colprensa

La intervención del presidente Gustavo Petro en la Cumbre Nacional de alcaldes y alcaldesas, realizada el pasado viernes 13 de septiembre en Florencia, Caquetá, ha dejado varias críticas en la sociedad colombiana.

En un momento de su intervención, el mandatario manifestó su desacuerdo con que se le coloquen estatuas o réplicas en su nombre. El jefe de Estado recordó que Mao Tse Tung, máximo jefe del régimen socialista chino, dijo que “(Mao) no quería ser momificado porque la energía que somos nosotros debe fluir después de muertos (...) a mí no me hagan estatuas a quien se le ocurra, eso es volverlo a uno una cosa, pero nosotros tenemos energía vital, y creo que seguimos fluyendo”.

Petro Pide Que No Le Hagan Estatuas En Su Nombre - crédito @DanielSamperO/X

Estos comentarios generaron varias reacciones en las redes sociales. Uno de ellos fue el escritor, periodista y humorista Daniel Samper Ospina, que cuestionó las frases del presidente Petro, así como a algunos de los defensores del mandatario, como la actriz y presentadora de televisión Margarita Rosa de Francisco.

“Mi pregunta es: ¿cómo gente que uno considera inteligente, tipo @Margaritarosadf, pueden creer que es un líder al cual uno debe tomar en serio? Es que parece un simple enajenado…”, escribió Samper en su cuenta de X.

El periodista cuestionó a aquellos defensores del programa de Gobierno Petro como la presentadora Margarita Rosa de Francisco - crédito @DanielSamperO/X

La respuesta de Margarita Rosa

Sin embargo, la presentadora respondió al comentario de Samper Ospina, y en un extenso mensaje, rememoró que uno de sus primeros trabajos en los medios de comunicación, fue cuando ella laboró en la revista Soho, donde Samper era el director.

“Mi querido @DanielSamperO, qué curioso esto de que los lodazales políticos nos tengan tan distanciados en nuestro modo de pensar. Vos te debés preguntar, “pero, ¿a esta mujer qué le pasó?” (Nunca me olvido de que me diste la primera oportunidad de escribir en un medio público [Soho] y que jamás censuraste mis diatribas feministas contra esa revista ultramachista)”, aseguró De Francisco en sus redes sociales.

A su vez, la actriz colombiana señaló que “mi interés no es tanto defender las rarezas retóricas de @petrogustavo (aunque me fascina que provoque y que se salga del discurso acartonado y formal, me parece una señal de inteligencia, ya ves), sino al proyecto de país y de mundo que propone”.

En un extenso mensaje, la actriz colombiana criticó la forma en que Samper Ospina cuestiona al actual mandatario - crédito @Margaritarosadf/X

De igual manera, Margarita Rosa se refirió a las constantes críticas al Gobierno por parte del periodista, quien ha utilizado el eslogan de campaña ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’ como método de burla a las políticas del actual mandatario, y afirmó que, más que una simple frase, es un modelo que debe permanecer en el país, a través de otras figuras políticas que, actualmente acompañan al Gobierno Petro.

“Ese eslogan del cual te burlás tanto (sic), a mí me parece que comprende un modelo posible y hermoso de nación que debemos seguir eligiendo en cabeza de otros líderes, para que sigan limpiando las instituciones corruptas, como lo están haciendo los funcionarios de este gobierno con (Carlos) Carrillo, Alexander López y (Gustavo) Bolívar”.

Para Margarita Rosa de Francisco, Gustavo Bolívar y Alexander López podrían secundar el proyecto político de Gustavo Petro - crédito Prosperidad Social

Posteriormente, la actriz colombiana sostuvo que detecta en Samper una especie de “clasismo detestable”, y advirtió que ella seguirá en la defensa de las propuestas de Petro, al considerar que las mismas lo ayudaron a ganar la contienda electoral del 2022.

“El presidente propone eso y no sería una utopía si le copiaran más los banqueros y los empresarios poderosos de la derecha, y ese poder económico y político cebado en el narcotráfico que este gobierno golpea diariamente incautando cargamentos de droga (no me extraña que eso tenga al país “descuadernado” como dijiste hace unos días)”, comentó.

También, De Francisco agregó que “si esos poderes le copiaran al presidente, estaríamos en el camino de ser un país ejemplar en la región”, y crítico a quienes tildaron al presidente Gustavo Petro como ‘loco’.

“Yo no veo brutalidad ni idiotez en intentar eso una y otra vez con la tozudez de un loco. Hay que estar loco para plantarle cara a décadas de gobiernos oligárquicos, mafiosos y al poder bélico mundial. Siempre apoyaré esa forma de delirio, lo más sabio que le he visto proponer a un gobernante colombiano”, puntualizó.