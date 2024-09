Liceth Córdoba hizo nueva denuncia contra Lowe León y reveló cómo es su situación en España: “Temo por mi vida”

Liceth Córdoba volvió a denunciar acoso por parte de León - crédito @licethcordobar y @loweleon_/Instagram

Después de varios meses de una de las separaciones más mediáticas y violentas, la abogada Liceth Córdoba y el cantante Lowe León no dan tregua, pues ella ha vuelto a publicar desde sus redes sociales una denuncia en la que asegura que su expareja la sigue sometiendo y persiguiendo.

Desde 2019, la relación fue catalogada como dramática, pues durante esos años, León estaba esperando una hija de la creadora de contenido, Andrea Valdiri, razón por la que, según El Universal, la abogada y el artista decidieron iniciar una nueva vida en España junto a un hijo de ambos.

Aunque la también creadora de contenido aseguró que al inicio de su vida en Europa todo funcionó bien entre los dos, el amor se terminó y empezaron a vivir duros episodios de maltrato, razón por la que ella decidió presentar una denuncia en la que explicó que León no le permitía salir de España con su hijo, situación de la cual ella también se responsabilizó por no haber puesto límites.

El hombre se colgó de la parte delantera del carro en donde se movilizaba la abogada - crédito @licethcordobar / Instagram

Al inicio se intentó hacer la separación lo más tranquila posible, pero la pareja sigue siendo viral en redes sociales por los alarmantes mensajes que publica la abogada en sus historias de Instagram. Situación que se volvió a repetir con unos videos posteados el 15 de septiembre, en donde asegura que su expareja la sigue a todo lado y la intimida con sus amigos.

En un impactante video se ve a un hombre colgado de la parte delantera del vehículo de la abogada. Según las historias, se trata de una persona a la que le encargaron seguirla para saber qué cosas hace mientras está en España. “Denuncia a la opinión pública. Tienen el GPS del vehículo que tengo como transporte aquí. Quiero y necesito estar segura”, escribió en el video mientras le reclama al hombre, presuntamente enviado por su esposo, la razón por la que la estaba siguiendo.

Segun explica la abogada, se encontraba saliendo de un concierto con una de sus amigas más cercanas cuando de la nada fue abordada por dos hombres que la empezaron a seguir hasta que uno de ellos se subió en el parabrisas del carro.

“Temo por mi integridad física y mental, ya para Luis León. Temo por mi vida y por la de mi amiga. Hoy mi amiga me dio una sorpresa de llevarme y sacarme de la casa, y este hombre solo me vigila, me mantiene sometida. Solo quiero volver a Colombia”, dijo.

Liceth asegura que la situación ha logrado afectar su salud mental, pues asegura que está asustada y no está dispuesta a someterse a los maltratos de su expareja. Además, confesó que le da miedo estar tan expuesta en un país extranjero, por lo que pidió ayuda a las autoridades. “Mi seguridad está en riesgo en un país que no es el mío. No respeta a las autoridades, no respeta a las mujeres. No soy un objeto, respeta”.

La abogada pidió ayuda desde sus redes sociales - crédito @licethcordobar/ Instagram

Las publicaciones de la abogada lograron conmover a varios de sus seguidores y a sus amistades, quienes le enviaron mensajes de apoyo y fuerza en el duro momento que atraviesa, “Amiga, estamos contigo. Sé lo que has sufrido y estás sufriendo, vivir ese miedo y acoso en vivo no se lo deseo a nadie. Estas personas deberían estar en la cárcel y confío en la justicia española que te ayudará en esta situación cuanto antes”.

“Ella es uno de los mejores seres humanos que he conocido. Cualquier persona que haya tenido la dicha de conocerla puede corroborarlo, y tengo que decir que hoy como tu amigo, temo por tu vida, tu integridad y bienestar, lo que necesitas es justicia”.

La amiga más cercana dela abogada aseguró que teme por la vida Liceth -crédito @licethcordobar / Instagram

En una de las publicaciones hecha por su amiga más cercana, compartieron que Liceth se encuentra en un tratamiento médico al que tuvo que someterse después de haber empezado a ser acosada, “Liz está en tratamiento farmacológico por todo el daño que le ha causado este psicópata maltratador, estuve con ella y viví el acoso, es una locura lo enfermo que está este señor”.

Se espera que la abogada y creadora de contenido comparta más detalles del proceso que está pasando, y algunos de sus seguidores están a la espera de saber qué repercusiones legales tendría que enfrentar su expareja en caso de que se demuestre su participación en el acoso que vivió en las últimas horas.