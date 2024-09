Escándalo en la JEP, alta funcionaria fue denunciada por presunto acoso laboral:”Pensé en quitarme la vida”

La magistrada Sandra Castro es la presidenta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP - crédito JEP

La presidenta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Sandra Jeanette Castro, fue señalada por tres funcionarios de maltrato y acoso laboral.

Las denuncias fueron interpuestas ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ), ente de control que se encuentra investigando los casos para determinar la culpabilidad de la funcionaria.

De acuerdo con Blu Radio, las tres funcionarias mujeres que interpusieron la querella en contra de Castro aseguraron que a lo largo del periodo en el que estuvieron bajo el mando de la magistrada hubo episodios de presunto acuso laboral, que ocasionaron problemas de salud mental como ansiedad, depresión y otras enfermedades.

El primer testimonio es de una mujer en funciones a cargo de la juez transicional que integra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Los señalamientos apuntan desde el primer momento que empezó a trabajar en 2023, en un tenso ambiente laboral en el que prima la poca colaboración entre colegas y la fuerte actitud de la magistrada hacia el equipo de trabajo.

A su vez, la denunciante explicó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que pasado un tiempo de estar en su puesto, Castro comenzó a hacer comentarios descalificantes con respecto a su trabajo y su nivel profesional.

Tres funcionarias denunciaron maltrato y acoso laboral por parte de Sandra Castro - crédito JEP

“Eso no lo hace ni un estudiante de primer semestre de derecho”, le habría dicho en algunos casos. O “deberías plantearte seriamente si quieres ser abogada”, fueron algunas de las frases ultrajantes.

Para la denunciante, estas arremetidas tenían el objetivo de presionarla para que renunciara a su cargo. Sin embargo, la acción que rebozó su paciencia fue en julio de 2024, cuando en medio de un proceso a nivel hormonal que afectaba su salud, la magistrada Castro la exigió entregar un documento de manera urgente, sin importarle su condición.

“La magistrada me dijo que debía ir a su oficina, empezó por decirme que debía agradecer tener una oportunidad como esta de trabajo”. Y dijo otras cosas como, que: “Este es el despacho de la Sala con las decisiones de la mejor calidad”, “Eres privilegiada a tu edad de tener un cargo como este”, “Tu problema es ser la persona consentida del anterior magistrado”, “Las mujeres no debemos esperar siempre un superhéroe y el magistrado no es tu superhéroe”, “Ser linda no es lo más importante, también toca producir y ser profesionales buenas y reconocidas” entre otras cosas”, puntualiza el documento al que tuvo acceso el medio citado.

La magistrada Sandra Castro se enfrenta a tres procesos por presunto acoso laboral - crédito JEP visible

De acuerdo con la víctima, al intentar explicar la situación, la funcionaria encolerizó y le dijo, “siempre es la misma excusa de las mujeres débiles, deberías saber que tu compañera sufre con periodos menstruales más severos que tú y jamás se queja de eso conmigo, eres inmadura”. Explicó que “para ese momento no soporté más y salí de la oficina llorando camino al baño”.

En la misma línea, la segunda afectada señaló que la magistrada en reiteradas ocasiones puso en tela de juicio su capacidad para cumplir con los objetivos y las órdenes que le daba. Asimismo, “me reiteró que yo estaba desenfocada, a diferencia de los demás Magistrados Auxiliares”.

De igual manera, en la acusación en contra de Sandra Castro, indicó que su entonces jefa se refería a ella peyorativamente por ser indígena. Ese tipo de comentarios llegaron a tal punto que “me generaron estrés y ansiedad, así como desmotivación sobre mi trabajo, incluso, pensé en quitarme la vida”.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Roberto Vidal, aseguró que están tomando medidas para estudiar el caso - crédito Carlos Ortega/Efe

En la última denuncia, otra de las subordinadas de la presidenta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas sostuvo que “su trato grosero, insultante, denigrante de la dignidad de la persona y del profesional que es su subalterno, fue una constante, lo que no solo quedó registrado en los correos electrónicos, oficios y demás documentos que aporté en la queja y que hacen parte de la presente investigación, sino también porque los recibí de manera directa y personal, incluso soy testigo de los comentarios denigrantes, discriminatorios y sexistas que hacía del personal a mi cargo”, resaltó.

Ante las acusaciones hacia Sandra Castro, el presidente de la JEP, Roberto Vidal, aseguró que tiene conocimiento de la situación y que ya tomaron medidas institucionales.