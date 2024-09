Ofrecen $ 100 millones de recompensa para dar con el paradero de Walid Dasuki, comerciante secuestrado en la Guajira

Las autoridades se encuentran trabajando para dar con el paradero de este comerciante - crédito Policía Nacional

En el municipio de Maicao, La Guajira, hombres fuertemente armados secuestraron a un comerciante colombo – libanés, identificado como Walid Dasuki, cuando se encontraba en su establecimiento comercial.

Las autoridades de la región ofrecen una recompensa de hasta $100 millones por información que conduzca al paradero de los delincuentes. Este anuncio se da luego de la finalización de un consejo extraordinario de seguridad, en donde la gobernación de La Guajira y la alcaldía de Maicao ofrecieron este valor para poder rescatar al comerciante.

Los hechos se registraron sobre las 8:40 a. m., de este sábado, cuando el hombre se encontraba trabajando en su almacén ‘Mundo Dakar’, que está ubicado en la carrera 10, entre calles 12 y 13.

“Este acto cobarde y cruel no solo afecta a la familia de la víctima, sino que también afecta a la seguridad y estabilidad de nuestra comunidad. No permitiremos que estos actos de violencia nos silencien, es por eso que el Gobierno departamental y la Alcaldía municipal ofrecemos una recompensa de hasta 100 millones de pesos a quien proporcione información confiable”, afirmó el secretario de gobierno departamental, Misael Velásquez.

El comando de Policía Guajira aseguró, en un comunicado, que “fue abordado por sujetos armados quienes lo obligaron a subir en un vehículo tipo ‘copetrana’ color blanco con rumbo aún desconocido”.

Un testigo confirmó que alrededor de ocho hombres vestidos de negro y fuertemente armados se llevaron al comerciante. Las cámaras de seguridad del establecimiento registró el paso de los vehículos de color blando en los que se trasladaban los delincuentes. Por su parte, las autoridades realizaron un plan candado para evitar que la víctima sea llevada al vecino país de Venezuela.

Las unidades del Ejército Nacional y de la Policía Nacional realizan un intenso operativo en zona rural del municipio fronterizo de Maicao. Las autoridades dispusieron al frente de este caso a un grupo especializado Antisecuestro y Antiextorsión, la Seccional de Investigación Criminal, Grupo de Operaciones Especiales y Seccional de Inteligencia Policial, que tienen el fin de recolectar elementos probatorios para así determinar los factores de modo, tiempo y lugar de este secuestro.

El comerciante, oriundo de Valledupar, es sobrino del exalcalde Monahad Dasuki, quien, por medio de sus redes sociales, lamentó lo sucedido. “Sobrino confío en Dios y nuestra fuerza pública, Dios quiera pronto lo tendremos juntos a nosotros”, dijo.

Los familiares de este hombre hicieron un llamado a la ciudadanía a que denuncie cualquier información que pueda dar con el paradero de esta víctima para que pueda volver a casa.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque subrayó que Maicao es un ejemplo de resiliencia y fortaleza en los momentos más difíciles. “Hoy más que nunca, reafirmamos nuestra convicción de que no permitiremos que la violencia y el miedo silencien o dividan a nuestra sociedad. Actos como este no deben tener cabida en nuestra tierra. Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de trabajar incansablemente por la seguridad y el bienestar de todos los guajiros. No descansaremos hasta que Walid Dasuki regrese sano y salvo a su hogar, los responsables deben enfrentar todo el peso de la ley”, puntualizó el mandatario departamental.

Se espera que en las próximas horas llegue al municipio un grupo especializado del Gaula de la Policía que estará equipado con tecnología de avanzada, además de un helicóptero que brindará el apoyo necesario en cualquier actividad.

La Fiscalía General de la Nación también aportará un equipo de apoyo para fortalecer la investigación de este caso que tiene preocupada a la comunidad por los recientes hechos de violencia que se han evidenciado.