Martina La Peligrosa reveló si los participantes de ‘MasterChef Celebrity’ pueden llevarse la comida a la casa

MasterChef Celebrity se encuentra emitiendo durante 2024 su sexta temporada. Aunque no han faltado algunas observaciones sobre el formato en las que unos señalan la falta de conflicto entre los participantes, y otros apuntan que ciertos participantes llegaron demasiado lejos para lo poco que han demostrado en la cocina (siendo muy repetidos los nombres de Conny Camelo, Franko Bonilla y Dominica Duque).

Lo cierto es que el programa del Canal RCN todavía goza de cifras respetables en el rating, algo que al parecer motivó a limitar su transmisión sólo a los días entre semana, pese a las quejas de varios televidentes por esta decisión. Y contrario a lo que sucede con los participantes ya mencionados, Martina La Peligrosa es una de las que más simpatía y admiración recibe en las redes sociales.

La cantante cordobesa, hermana de Adriana Lucía –ganadora de la edición celebrada en 2020– destaca por su destreza en las preparaciones y en los emplatados, especialmente cuando se trata de postres, algo por lo que el jurado la ha reconocido en varias oportunidades. Buena parte de esa reputación se moldeó cuando Martina participó en Bake Off Celebrity, reality de cocina de HBO (hoy Max) en el que terminó en el segundo lugar, solo superada por la influenciadora Natalia Giraldo.

De hecho, iniciando la semana en Masterchef Celebrity fue protagonista de la prueba de eliminación, luego de que hiciera uso de un beneficio secreto que ganó en una prueba anterior, con el que evitó que hubiera un nuevo eliminado hasta la próxima semana. La cordobesa hizo uso de esta carta cuando fue llamada al frente, en riesgo de eliminación, para decidir si se iría ella o la comediante Vicky Berrio.

La cantante pasó por Impresentables, el programa radial de Los 40, para contar aspectos de su experiencia en el programa de telerrealidad. Es usual que existan dudas sobre lo que sucede detrás de cámaras, y por allí transcurrió una de las preguntas que realizaron los locutores.

La más usual se relaciona con la comida, pues es habitual en cada episodio ver la despensa llena y a menudo surge la inquietud de qué sucede con los platos que preparan una vez las cámaras se apagan. Al respecto, Martina respondió que ellos solo tienen acceso a la despensa cuando esta se habilita para que los participantes tomen los ingredientes, por lo que no pueden llevarse comida a sus casas. En cuanto a los ingredientes que no se utilizan, estos son apartados por la producción y puestos en un Banco de Alimentos, por lo cual no se desperdicia ninguno de los alimentos.

Martina ‘La Peligrosa’ y su esposo se refirieron a la posibilidad de tener hijos

La cantante viene realizando varias entrevistas, y en una de las más recientes apareció acompañada de su esposo, Daniel Caballero, en el programa matutino Mañana Express del Canal RCN. Allí compartieron recientemente detalles relacionados con su matrimonio y su vida juntos, desde que se conocieron y estrecharon vínculos por su amor compartido por el hip hop y los tatuajes.

En un punto de la charla se le preguntó a la pareja por la posibilidad de tener hijos en un futuro. Frente a la inquietud, el matrimonio despejó las dudas y manifestó que se encuentra enteramente abierto a esa posibilidad. Primero fue Daniel Caballero el que expresó su deseo de formar una familia con la cantante. “Ojalá noticia de última hora que Marti está embarazada”, dijo Daniel entre risas, a lo que Martina añadió, “Si la vida lo permite, que así sea. No estamos como tomando prevenciones para no ser papás, entonces, lo que Dios quiera”, sentenció.