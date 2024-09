“Influencers” colombianos deben cumplir con la declaración de renta en la Dian vivan donde vivan: esto deben pagar

Ser "influencer" se volvió una actividad económica importante en Colombia con la aparición de las redes sociales - crédito Tusdatos.co

En la era digital actual, los influencers ascendieron a figuras destacadas en el ámbito de los medios de comunicación y la publicidad. La capacidad que tienen para influir en tendencias y conectarse con audiencias donde hay millones de usuarios es innegable, sin embargo, con este poder vienen amplias responsabilidades fiscales que no pueden ser ignoradas.

En Colombia, estos generadores de contenido no solo generan ingresos importantes por medio de contenido digital, sino que también deben cumplir con estrictas obligaciones tributarias para evitar sanciones y mantener una gestión financiera ordenada. Por eso, para ellos, el hecho de entender cómo tributar de manera adecuada es importante para evitar sanciones y mantener una gestión financiera ordenada y transparente.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Uno de los aspectos más importantes es que los influencers residentes fiscales en Colombia deben declarar todos sus ingresos, tanto los que ganan a nivel nacional así como a nivel internacional. Incluso, deben tener en cuenta que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que revisa las redes sociales de los mismos para ver sin mienten y sancionarlos o no.

La declaración de renta es una obligación tributaria con la que los "influencers" deben cumplir cada año - crédito Infobae

Lo que deben declarar

“Los influencers residentes fiscales en el país deben cumplir con las normas generales de tributación”, comentó el socio de CMS Rodríguez-Azuero Santiago Arbouin. Estas normas incluyen una declaración completa de bienes y patrimonio, tanto dentro como fuera del país. Los ingresos netos, tras aplicar las deducciones pertinentes, se gravan con una tarifa marginal progresiva que puede alcanzar hasta el 39%.

También se debe tener en cuenta que las obligaciones tributarias de los generadores de contenido incluyen la declaración de activos en el exterior y el pago del impuesto al patrimonio si se supera un umbral determinado.

Además, el impuesto sobre las ventas (IVA) es aplicable a servicios sujetos a este impuesto, tales como el streaming o la creación de contenidos en plataformas digitales.

En Colombia, según un estudio de Influencity y Statista, hay alrededor de 645.000 "influencers" o creadores de contenido - crédito Redes Sociales

Topes para declarar renta en 2024

Arbouin precisó que los umbrales que obligan a los influencers a presentar declaración de renta en 2024 incluyen que en 2023 hayan tenido lo siguiente:

Un patrimonio bruto superior a 4.500 unidades de valor tributario (UVT), lo que equivalía a $190.854.000.

Ingresos brutos superiores a 1.400 UVT, lo que equivalía a $59.376.800 en 2023.

Consumos con tarjeta de crédito que excedan los $59.376.800 en 2023, o consignaciones bancarias por igual monto.

Si los ingresos provienen de contratos de venta de bienes o servicios gravados con IVA por un valor igual o superior a 3.500 UVT, lo que equivalía a $164.727.500 en 2023.

Regalos en especie

Además, hay que considerar las obligaciones tributarias relacionadas con los regalos en especie. Estos deben ser declarados al valor comercial en el momento de la entrega. También se menciona que los ingresos originados en plataformas como YouTube deben ser reportados por los residentes fiscales en Colombia, mientras que los no residentes solo tributan sobre ingresos generados dentro del país bajo las nuevas normativas de Presencia Económica Significativa (PES).

Para asegurar una declaración correcta, los influencers deben conservar certificados, contratos y comprobantes de costos y deducciones. En caso de una auditoría fiscal, esta documentación es esencial para respaldar los ingresos y deducciones efectuadas.

En 2024, la Dian espera recaudar hasta $25 billones en impuesto de renta de la vigencia 2023 crédito @SenadoGOV/X

Asimismo, se debe tener claro que, de acuerdo con la Ley 2070 de 2020, que creó medidas para la reactivación y fortalecimiento del sector cultura, ciertos influencers pueden beneficiarse de una tasa reducida de retención en la fuente del 4% para servicios relacionados con la economía naranja y la publicidad. No obstante, no cumplir con están obligación tributaria puede resultar en severas sanciones.

“Existen sanciones ante el incumplimiento de las obligaciones tributarias, como multas del 20% por ingresos no declarados, sanciones del 5% por no presentar información exógena, y multas por no emisión de facturas electrónicas”, recordó Santiago Arbouin.