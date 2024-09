Habló la víctima del actor Fernando Arango: “Te voy a matar, te voy a matar”.

El actor fue puesto en libertad bajo la condición de no contactar a la víctima - crédito @fernandoarangoactor/Instagram

El actor colombiano Fernando Arango fue arrestado el 5 de septiembre de 2024 en su residencia en Manizales, luego de que una llamada de emergencia alertara a las autoridades sobre un incidente de violencia intrafamiliar.

La víctima de las agresiones es Juliana García, que habló en el programa La Red de Caracol Televisión, en donde confesó que vivió duros momentos al lado de Arango. De acuerdo con la mujer, el actor la habría golpeado en repetidas ocasiones mientras ella trataba de escapar dentro de su vivienda.

“Fueron muchas veces”, afirmó, compartiendo su dolorosa experiencia con el objetivo de que se conozca la verdad. Las autoridades capturaron al actor en flagrancia; sin embargo, luego de su liberación, quedó bajo una orden de alejamiento hacia García, mientras continúa el caso.

Por su parte, los abogados de Arango aseguraron que no se trató de un caso de violencia intrafamiliar, sino de una “riña”, argumentando que el actor fue incapacitado por Medicina Legal por 10 días.

La mujer detalló que llevaba viviendo con el actor durante aproximadamente un año, y narró los eventos de esa trágica noche para ella. La pareja había compartido con sus amigos, en donde consumieron licor, al llegar a la casa el ambiente se volvió tenso.

De acuerdo con García, se acostó a dormir, y cuando se despertó se dio cuenta de que su compañero sentimental se encontraba orinando en el clóset, motivo que desencadenó una violenta agresión.

“Le grité: ‘¿qué te pasa, cochino?’ y se volteó con esa brutalidad a golpearme. No podía asimilar que él estuviera haciendo eso”, aseguró García, que sufrió varios goles en su cara, lesiones que son visibles especialmente en su ojo derecho.

La mujer, de manera desesperada, comenzó a gritar y a pedir ayuda. Según ella, Arango, en un momento de descontrol, dijo en repetidas ocasiones: “Te voy a matar, te voy a matar”. Ante la gravedad de esta situación, sus familiares llamaron a las autoridades. “Fernando Arango es el culpable de todo lo que me pasó, de los golpes y de la violencia psicológica que sufrí”, concluyó García en su emotivo relato.

Este caso generó distintas reacciones institucionales como de la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género de Manizales, que emitió un comunicado para rechazar este hecho de violencia en contra de la pareja del actor.

“Es inaceptable que persistan actos que vulneran la integridad, dignidad y derechos fundamentales de las mujeres. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para erradicar todas las formas de violencia de género. La colaboración de todos es fundamental para el progreso de la sociedad”, afirmó la entidad, según compartió el medio BC Noticias.

En diálogo con El Tiempo, el abogado de la víctima, David Augusto Becerra, subrayó que “el hecho de que la persona no esté privada de la libertad no significa que haya menos justicia. Entendemos la decisión y la acatamos. El proceso ahora seguirá su curso y él deberá cumplir con las medidas que le hayan impuesto; como esta persona no aceptó los cargos, pasaremos al juicio oral”.

Luego de que el actor comentara que estos hechos no son violencia intrafamiliar, el abogado denunció que ambos delitos son delicados y penalizados.

“Esto pudo desencadenar en un feminicidio agravado por dos razones, la primera de ellas es su reacción, cuando Juliana (la víctima) le reprocha el por qué estaba orinando en el clóset y en la cama al perro, él se gira y la golpea brutalmente, ella logra huir de la habitación para refugiarse debajo del lavadero junto con el perro. Tuvo que atravesar la nevera para impedir un poco que el señor llegara hasta ellos. Allí elevó gritos de auxilio pidiendo ayuda porque la iban a matar. Eso fue lo que ella sintió en ese momento”, resaltó Becerra.