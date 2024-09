Como un documental, así retrató Epa Colombia la nueva nariz que modificó en el quirófano

La empresaria dejó ver cómo avanza la recuperación de su rinoplastia - crédito @epa_kera100k/Instagram

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, sigue dando de qué hablar entre sus seguidores con las diferentes modificaciones que se realizó con ayuda del bisturí. Aunque algunos pensaron que se trataba más por temas de vanidad, lo cierto es que la empresaria aclaró que lo que la motivó a someterse a estos procesos fue un elemento que encontró en el mentón que contenía plástico.

“Amiga, he visto todos los comentarios, pero ¿sabías que tenía un caucho de zapato dentro? Tuvieron que romper el hueso y hacer una sutura bastante grande”, confesó la empresaria bogotana en sus historias de Instagram. Recientemente, en la cuenta de su empresa, Barrera Rojas mostró los resultados que consiguió después de más de una semana de recuperación en la que la inflamación también disminuyó significativamente.

Una habitación decorada con globos rojos y ramos de rosas, fueron parte de la sorpresa que dio Karol Samantha a Epa Colombia - crédito @epa_colombia/Instagram

Inicialmente, la bogotana aseguró que la recuperación fue satisfactoria y que su médico le indicó que “en dos mesesitos ya estamos bien”. De acuerdo con sus declaraciones, este procedimiento fue realizado por el especialista que extrajo una parte de su costilla derecha para la reconstrucción de la nueva nariz que presume la empresaria en sus InstaStories.

Entre risas, recordó que el motivo por el que su voz en el pasado se escuchaba más nasal, era porque los orificios de la nariz habían quedado más cerrados de lo normal: “Amiga claro, ya respiro muchísimo mejor. El cambio es increíble, esta es mi nueva nariz”, aclaró la empresaria en sus publicaciones.

Así salió Epa Colombia del quirófano tras someterse a una gran cantidad de cirugías - crédito @epa_colombia/Instagram

Y agregó: “Cabe recalcar que, antes de que aparezca en TikTok, que el mentón está inflamado, pero que va a bajar”, mientras su enfermera cuidadosamente retiraba la cinta quirúrgica de la nariz, evitando que sufra alguna alteración en el proceso de recuperación “esta fue la nariz que me hice amiga, me quedó espectacular, cuando baje el mentón, se va a ver mejor”.

En otro de los videos que publicó la empresaria, aseguró que a diario debe hacer el cambio de los vendajes durante dos meses más y evitar que el resultado final se vea afectado: “Espero de aquí a Corferias estar espectacular”, mientras también mostraba los resultados de la cirugía de aumento de senos y por la que causó controversia días atrás.

Después de someterse a una rinoplastia, mentoplastia y mastopexia, Daneidy Barrera publicó en Instagram una vista preliminar de su rostro, provocando diversas reacciones online - crédito rastreandofamosos / Instagram

Rápidamente, los comentarios de los internautas no tardaron en aparecer y dejaron sus opiniones al respecto de esta nueva aparición en redes de la empresaria: “Callando bocas, amiga, menos mal no fue el mismo machetero de Yina”; “claramente la inflamación todavía es notoria, pero creo que la nariz le quedó pequeña”; “amiga y el mentón para cuando, esperemos que no vayas a quedar cumbambona”, entre otros.

La Tremenda se burló de Epa Colombia y sus cirugías

Después de conocerse las diferentes intervenciones a las que se sometió Daneidy Barrera Rojas para modificar su imagen, una de las primeras en reaccionar a las publicaciones fue La Tremenda, con quien en el pasado habían tenido fuertes enfrentamientos por las acusaciones en contra de la cucuteña por la supuesta responsabilidad de su papá en un accidente de tránsito.

La Tremenda se burló de Epa Colombia por el resultado de la cirugía con su mentón - crédito @notifamosoos/Instagram

Con un video, editado gracias a la ayuda de los filtros, la influencer realizó una publicación a modo de burla por la nueva apariencia de la empresaria bogotana. Aunque no mencionó puntualmente a Barrera Rojas, los seguidores de Epa Colombia sí se dieron cuenta de que se trataba del nacimiento de un nuevo conflicto entre las dos mujeres, por lo que la bogotana no dudó en reaccionar con la publicación de los resultados de la intervención en sus senos.

“¿Por qué en TikTok no cuelgan también estas tet***s? Cuelguen estas tet***s que quedaron una chimba, mira, sin espacios, nada de ‘tetiseparada’ como más de una”, dijo.