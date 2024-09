A ritmo de Karol G, exsenador uribista promocionó el ‘Fuera Petro’: la pegajosa letra contra el presidente, viral en redes

El exsenador Carlos Felipe Mejía compartió en sus redes sociales la canción al ritmo de Karol G que quiere que se haga viral - crédito Colprensa

Tal parece que en la política, cualquier estrategia sería válida para conseguir los objetivos propuestos. O al menos eso es lo que pensaría el exsenador Carlos Felipe Mejía, que hace parte del Centro Democrático y que es cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que compartió en sus redes sociales un llamativo video en el que, con música y la voz de la reconocida Karol G, impulsan una de las iniciativas en contra del mandatario Gustavo Petro.

Mejía, que dejó el legislativo el 20 de julio de 2022, luego de no alcanzar los votos necesarios para su reelección, se ha dedicado a través de sus perfiles de hacer férrea oposición al primer mandatario. Y en esta ocasión fue incluso más allá, pues compartió el mencionado clip en el que, gracias a la inteligencia artificial, se modificó la interpretación de la cantante antioqueña, y todo para promocionar una de las letras contra el gobernante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En efecto, en el clip que replicó en su cuenta de X, se puede apreciar cómo se cambiaron algunos apartes de la letra del éxito Si antes te hubiera conocido, de Karol G, para atacar al jefe de Estado, al que lanzan duros calificativos. Una alteración que generó variadas reacciones en las redes sociales, entre quienes consideraron este recurso como un irrespeto a la carrera musical de La Bichota, y los que la calificaron de ingeniosa.

Este fue el video compartido por el exsenador Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, en el que con el ritmo de una de las canciones de Karol G promueve la salida del presidente Gustavo Petro - crédito @CARLOSFMEJIA/X

“Qué hubiera sido, si antes te hubiera conocido. Seguramente estarías bailando esta conmigo, no como amigos”, dice uno de los fragmentos del tema original. Mientras que en la versión editada, se escucha cómo se cambió parte del referido estribillo. “Seguramente no estaría sufriendo aquí contigo, mentirosito”, se escuchó en la voz apócrifa de la paisa, mientras se muestran artículos de prensa contra la gestión de Petro.

Más modificaciones de la letra de unos éxitos de Karol G para atacar a Petro

Por su parte, en otro de los apartes, inmediatamente después del ya reseñado, se puede percibir cómo se cambió la letra para hacer mella del jefe de Estado. “Y me pone nerviosa, su presidencia es una cosa desastrosa, y por quedarse dice cualquier cosa”, se escuchó en ese apartado, a diferencia del original que dice: “Sino como otra cosa, usted cerca me pone peligrosa, por un besito hago cualquier cosa”, y así por el estilo.

Incluso, con artículos publicados por la redacción de Infobae Colombia, en la que se detalla el cubrimiento cotidiano de su gestión, en aspectos que causan polémica, avanza la canción adulterada. “Otro cuento no por favor, más mentiras no creo yo. Petro usted ya se me chifló, nada es cierto solo mintió. Y los topes se los voló, en campaña nos engañó, sus amigos qué robadera y usted que ni se enteró”, se precisa en otro aparte del hit.

Karol G viene de ser protagonista en la entrega de los MTV Video Music Awards en Nueva York (Estados Unidos) - crédito Brendan Mcdermid/REUTERS

En el video aparecen las imágenes de actuales miembros y exfuncionarios del Gobierno, como la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia; el hoy embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti; y, del mismo modo, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), una de las entidades que está bajo la lupa de la Fiscalía por corrupción.

Al respecto, Mejía, que hizo la publicación el sábado 14 de septiembre, auguró éxito a esta versión del exitoso tema de Karol G. “Será viral como #FueraPetro”, expresó el excongresista Mejía, en una publicación que tuvo una amplia difusión entre sus seguidores, pues eran por miles las interacciones con esta publicación, en medio de las consecuencias que podría traer usar la imagen de la cantante con estos fines.

“Tus mentiras ya son cosa de manual, espero que se acabe el periodo presidencial, porque algo sí te digo: ‘aquí no te vas a quedar’. Ya nadie te tiene cariño, más bien gritan ‘fuera Petro, fuera Petro’. Ya no te tienen ni respeto”, se expresa en otro de los apartes, en un tema que ya empezó a ser compartido en otros perfiles, aunque no se conozca cuál es, en sí, el autor o autora de esta pieza audiovisual.