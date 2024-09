Turista bogotana pide que se ponga de “moda” visitar Cali y en redes sociales le llueven críticas: “No queremos”

Turista bogotana se enamoró de Cali - crédito Alejandra Arenas/TikTok

Cali, caracterizada por ser la tercera ciudad más importante de Colombia, ha tomado especial relevancia gracias a los eventos artísticos de talla internacional que se desarrollan, los deportivos y la realización de la Conferencia de las Partes, COP16, uno de los encuentros ambientales más importantes que se hayan realizado en la capital vallecaucana.

Asimismo, se destaca su cultura, gastronomía y su especial gusto por la salsa y la rumba en general, lo que la pone en el foco del turismo y en un destino obligado para visitar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La ciudad recientemente recibió la visita de los duques de sussex Harry and Meghan, que participaron en el Festival Petronio Álvarez - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

De hecho, una turista bogotana, recientemente visitó la Sucursal del Cielo y no dudó en compartir su experiencia con los usuarios de sus redes sociales de TikTok.

Tanta era su emoción, que propuso que la Sultana del Valle se ponga de “moda” con la visita y llegada de más turistas nacionales y extranjeros. “Hay que poner de moda a Cali. Oigan, yo soy rola, nunca en mi vida había ido a Cali, y fui a Cali hace como una semana y media. Y qué lugar tan espectacular. Bogotá y Medellín se han vuelto super de moda para los turistas, pero creo que Cali debería ser la ciudad del momento, literal (sic)”, expresó la visitante.

Agregó que la ciudad cuenta con un río “clarito” que la atraviesa, es decir, el río Cali, así como sus zonas verdes y árboles frondosos. “Hay jacarandas como en México, la comida es deliciosa -hasta me gustó el chontaduro-, y se escucha salsa en cada esquina, literalmente en cada esquina. La gente baila como los dioses. Cali es el lugar para estar, si ustedes no han ido a Cali, organicen ya ese viaje con amigos o con su familia, pero Cali es Cali (sic)”, compartió la usuaria de la plataforma china.

No obstante, contrario a ratificar lo que decía la turista bogotana y “sacar pecho” por la ciudad, algunos usuarios decidieron hacer una “campaña” para destacar lo que opaca la Capital mundial de la salsa y así evitar que la gente la visite. Los motivos de algunos usuarios radican en que no quieren que la ciudad tenga el mismo destino de Medellín con la famosa “gentrificación”.

Usuarios en redes sociales expresaron su preocupación de que la ciudad sea gentrificada - crédito Redes Sociales

“Por nooo vengan a Cali ya estamos los que somos!!! Muchas gracias”; “No, en Cali no hay nada que hacer por el día pq el calor es insoportable (no vengan que nos gentrifican)”; “Si amo mi ciudad, pero no la pongan de moda gracias xd”; “Es mentira, Cali no es asi”; “Amo mi ciudad, pero no la pongan de moda porque se vuelve más cara jajaja”; “Te lo agradezco, pero no”; “gracias por el cumplido pero no ponga a Cali de moda 🥺”; “Tengo una leve sospecha con todos los tiktoks que me han salido que nos van a subir el arriendo 🤔”; “Dejé en paz Cali gracias 🤣🤣🤣 Suficientes los que estamos”; “Nono nada de pongan Cali de moda así estamos bien (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Creadora de contenido pidió que se visite más a Cali - crédito Fotocomposición Infobae (Reuters- Alejandra Arenas/TikTok)

El fenómeno de la gentrificación en Bogotá y Medellín

La concentración de turistas extranjeros y nómadas digitales en ciertas zonas de ciudades como Medellín y Bogotá genera preocupación entre algunos locales, quienes alegan la gentrificación y el aumento de los costos de vivienda. Los nuevos residentes, con mayor poder adquisitivo, desplazan a los locales que no pueden competir con los altos precios de compra o alquiler.

Este fenómeno se agrava con el cambio de uso en ciertas áreas, que se transforman en zonas con edificios lujosos, oficinas, cafés y opciones de entretenimiento. La pandemia y la inflación incrementaron la situación, con aumentos significativos en los alquileres. Según Properati, los alquileres en Medellín han subido hasta un 81% en algunas zonas en lo que va de 2024.