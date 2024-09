Grupos “neonazis” en Polonia persiguen con palos, piedras y perros bravos a inmigrantes colombianos: “No van a detenerse”

La riña en un parque local terminó con la captura de tres colombianos y un argentino inicialmente, luego del arresto de un cuarto colombiano horas después - crédito redes sociales

El domingo 8 de septiembre de 2024, en Śrem (Polonia), se conoció la violenta riña, supuestamente, entre cuatro colombianos, un argentino y al menos tres jóvenes polacos, en la que los suramericanos habrían golpeado hasta la muerte a uno de los locales. Esto, luego de que uno de los polacos les reclamara por insultar a su pareja.

Esta situación desencadenó la furia de grupos extremistas identificados como “neonazis”, que se están organizando, principalmente a través de redes sociales como Facebook, para ubicar, perseguir e identificar a los colombianos para intimidarlos y que decidan regresar a su país de origen.

Un ciudadano colombiano residente en Polonia fue quien emitió la alerta, al asegurar que a pesar de que no todos llegan al país con las intenciones de generar caos e intranquilidad en el país europeo, ya están siendo señalados como los desadaptados violentos. Incluso, los grupos “neonazis” habrían afirmado que, si es posible asesinar uno de los cafeteros, lo harán.

Denuncian que polacos extremistas están "cazando" colombianos inmigrantes por mal comportamiento - crédito @Alicia45531971/X

“Eso está generando problemas con la Policía, con grupos neonazis y otros de partidos nacionalistas que quieren expulsar ya a los colombianos de las ciudades y pueblos donde se encuentran. Se están organizando en Facebook y salen en grupos de 40 o 50 personas. Ellos saben que, por lo general, los colombianos viven todos juntos en una casa, sobre todo en los pueblos”, fue la denuncia de uno de los colombianos. Y agregó que estas personas se arman de palos y piedras, acompañados de perros extremadamente agresivos a intimidar a los latinoamericanos: “Hasta que no maten a un colombiano, como mataron a un polaco, no van a detenerse”.

Los ciudadanos provenientes de Colombia habrían llegado al país europeo en busca de mejores condiciones de vida, profesionales y labores; sin embargo, la estadía de algunos se ha visto empañada por el actuar intolerante y agresivo de sus connacionales que los deja a todos “mal parados”. La situación es tan crítica que algunos ya han sido despedidos de sus trabajos, bajo justificaciones poco creíbles, esto con el fin de que no tengan opción y sean deportados a Colombia, según el denunciante.

La policía detuvo a cinco sospechosos tras una violenta confrontación en Śrem que resultó en un polaco herido de gravedad - crédito redes sociales

“Ayer hablé con un compañero de allá, y me dijo que la misma gerente de la empresa le había comunicado que supuestamente ya no podrán seguir trabajando por problemas con los papeles. Pero en realidad no es por eso; el dueño de la empresa, que posee la mitad del pueblo, está siendo presionado por los otros propietarios, y por eso van a terminar sacando a los colombianos del trabajo”, complementó el colombiano en Polonia.

A este complejo panorama que enfrentan los colombianos por culpa de unos pocos, se suman las denuncias de “maltrato y humillaciones” por parte de supuestas agencias de empleo en Polonia que estarían captando colombianos para emplearlos, pero terminarían trabajando bajo condiciones deplorables y no acordadas.

Los colombianos llegan a Polonia en precarias condiciones laborales - crédito @JhonjaQueSea/X

Este caso desató el debate en redes sociales, pues algunos usuarios lo asemejan con la estigmatización e incluso aporofobia que algunos colombianos emprendieron contra inmigrantes de nacionalidad venezolana en el país, debido a los casos en que los ciudadanos del vecino país son los autores materiales en casos de robos, asesinatos, actos de intolerancia, mendicidad, entre otras problemáticas.

“Madre mía, eso mismo hicieron con los venezolanos, Latinoamérica, pues ahí está 🤷 el qué escupe pa arriba..........”; “Prefieren irse, trabajen con amor en Colombia. Ese es el sueño Polaco. Regresen Colombia los quiere”; “Sigan creyendo que en Polonia hay trabajo es el país europeo con más inmigrantes en los países nórdicos y Alemania los polacos son la mano de obra de esos países por lo mal pago allá”; “Somos una plaga de talla internacional”; “Somos los venezolanos en otros países (sic)”, fueron algunas situaciones al respecto.