Gobierno Petro censuró libró sobre los crímenes de lesa humanidad que han cometido las guerrillas de las Farc y el ELN

Con María Gaitán al mando, el CNMH no publicó un libro clave sobre masacres cometidas por guerrillas, planteando interrogantes sobre transparencia e imparcialidad

El Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh) se ha visto envuelto en una controversia desde la llegada de María Gaitán a su dirección.

Un libro titulado “Los crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados por las Farc-EP y el ELN”, que detallaba las masacres cometidas por estos grupos armados entre 1964 y 2012, quedó sin publicar a pesar de estar listo para ser impreso en 2022.

El Cnmh fue creado en 2011 por la Ley de Víctimas, aprobada por el Congreso colombiano, con el fin de preservar la memoria del conflicto armado en el país y proporcionar un espacio para esclarecer la verdad y ofrecer reparación integral a las víctimas. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el libro, que incluía una compilación de los delitos más graves cometidos por las guerrillas de las Farc y el ELN, fue retrasado debido a la administración del actual gobierno de Gustavo Petro, según confirmaron exfuncionarios del Cnmh.

Darío Acevedo, que dirigió el Cnmh desde febrero de 2019 hasta julio de 2022 durante el gobierno de Iván Duque, afirmó que el contrato para el libro fue firmado en 2021 con tres historiadores, en conversaciones con Semana. Estos historiadores realizaron una compilación exhaustiva de los crímenes de los grupos guerrilleros, la cual pasó por varios ajustes y correcciones solicitadas por jurados externos.

Un texto sobre masacres de las Farc-EP y ELN quedó sin publicar tras la llegada del actual gobierno, según denuncias de exfuncionarios del Centro Nacional de Memoria Histórica - crédito Luis Jaime Acosta / Reuters

No obstante, el documento no vio la luz debido a lo que Acevedo considera una forma de censura por parte del Gobierno actual.

La misión del Cnmh, según su propia descripción, es preservar la pluralidad en los procesos de memoria histórica y esclarecer la verdad sobre el conflicto armado y otras violencias, con el objetivo de brindar una reparación integral a las víctimas y ayudar a la sociedad a entender la realidad de lo ocurrido. Dentro de este contexto, la no publicación del libro genera interrogantes sobre la transparencia y la imparcialidad con la que se manejan ciertos temas sensibles.

Además de los aspectos administrativos, el libro cobró mayor relevancia porque aborda masacres específicas y otros crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados por las Farc-EP y el ELN. Estas guerrillas, que han sido actores principales en el conflicto colombiano, son responsables de algunos de los episodios más violentos y sangrientos en la historia reciente del país.

La obra estaba destinada a ser una herramienta fundamental para entender estos eventos y ofrecer una visión completa y crítica sobre las atrocidades cometidas.

El retraso en la divulgación de un estudio sobre los hechos más violentos del conflicto armado alerta sobre posibles censuras y manipulación en la construcción de la historia por parte de la directora general del Cnmh, María Gaitán - crédito CNMH

Con la llegada de María Gaitán a la dirección del Cnmh, se esperaba una continuidad en la labor de documentación y divulgación de la verdad histórica. Sin embargo, la decisión de no avanzar con la publicación del libro ha planteado suspicacias y críticas. Según Darío Acevedo, en conversaciones con el medio ya mencionado, la censura de este material representa un retroceso en los esfuerzos por ofrecer una comprensión plena y sin sesgos del conflicto armado.

La polémica sobre el libro no solo afecta a las víctimas y a los historiadores que participaron en su elaboración, sino que también repercute en la percepción pública sobre la independencia y el rigor del Cnmh.

Este organismo ha jugado un papel importante en la construcción de la memoria histórica y en el proceso de reconciliación nacional, por lo que las decisiones que toma afectan directamente su credibilidad y la confianza de la sociedad en sus acciones.

La situación pone de relieve la importancia de mantener la neutralidad y la objetividad en los procesos de investigación y divulgación histórica, especialmente cuando se trata de temas tan delicados y polarizantes como el conflicto armado en Colombia.

Semblanza de un texto que desentrañaba los macabros sucesos entre 1964 y 2012, preparado por historiadores competentes y ahora detenido, sin justicia para las víctimas - crédito Christian Escobar Mora / EFE

Según Semana, la controversia en torno al libro subraya la necesidad de garantizar que todos los aspectos de la memoria histórica sean abordados de manera inclusiva y transparente, sin ocultar o minimizar ninguna de las partes involucradas o los hechos documentados.

En conclusión, la detención de la publicación del libro sobre las masacres cometidas por las Farc-EP y el ELN por parte del Cnmh tras la llegada de María Gaitán ha generado una discusión sobre la imparcialidad y la función del centro en la preservación de la memoria histórica del país.

Por su parte, la directora María Gaitán explicó que, “se decidió no aprobar su publicación en razón de evidentes falencias y del no cumplimiento de los requerimientos exigidos por el Cnmh”, según respondió a una orden de petición que Darío Acevedo solicitó al cuestionar por qué no se había continuado con dicha publicación.