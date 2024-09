Gabriela Tafur recibió inesperado “regalo de matrimonio” durante su “improvisada” luna de miel

Gabriela Tafur compartió su "mejor regalo de matrimonio" - crédito @Gabrielatafurnader/TikTok

Una verdadera boda de “ensueño” tuvo la abogada y exreina de belleza Gabriela Tafur con Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, el sábado 7 de septiembre de 2024, en una hacienda cañera a las afueras de Cali (Valle del Cauca).

Considerada como la “boda real” o la “boda del año”, Gabriela y Esteban unieron sus vidas en medio de una ceremonia marcada por los detalles y los invitados de lujo entre cantantes, influenciadores, presentadoras, actrices, deportistas y figuras políticas. Ni el alcalde de la ciudad Alejandro Éder, ni su esposa Taliana Vargas se perdieron del magno evento.

Pese a que por compromisos con los estudios en la maestría en administración de empresas en la Universidad de Stanford (Estados Unidos) de Tafur, la pareja optó por aplazar su luna de miel, sí se habrían tomado unos días de descanso en el país americano para continuar con la celebración en esta nueva etapa de sus vidas.

La pareja aplazó su luna de miel por los estudios de Gabriela Tafur en Estados Unidos - crédito @GabrielaTafur/Instagram

Como creadora de contenido e influencer, la exreina ha compartido con sus seguidores en redes sociales los momentos más icónicos y memorables con su esposo. Uno de estos llamó la atención de los cibernautas, pues la vallecaucana publicó un video en el que muestra su “mejor regalo de matrimonio”.

En las imágenes se logra observar que la pareja viaja en lo que parece ser un yate, y durante varios minutos la embarcación es perseguida por un delfín. “POV: Dios te manda el mejor regalo de cumpleaños”, acompañó junto a la publicación de TikTok, donde acumula más de 500.000 seguidores.

En efecto, los comentarios no se hicieron esperar, destacando la fortuna que ha tenido la pareja de presenciar el avistamiento del “maravilloso” animal. “Hermoso, quería jugar con ustedes”; “Q afortunada eres”; “La favorita de Dios 😁👸🏼”; “Lo de las princesas y los animales es real 🤭✨”Buena suerte en tu matrimonio 🥰”; “Con el esposo que más quiere?”; “El esposo pensando que el mejor regalo era él (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

Gabriela Tafur compartió más fotos de su matrimonio y dejó ver la reacción de algunos hombres a la presentación de Greeicy Rendón

Luego de la ceremonia religiosa en el matrimonio Santos-Tafur, llegó el momento de bailar, compartir y relacionarse entre los invitados que incluía familia y amigos. Uno de los momentos más esperados de la noche fue la aparición de la cantante caleña Greeicy Rendón, que llegó al evento con un vestido negro con transparencias, algo que no fue del agrado de algunos usuarios en redes sociales, al indicar que el vestido no era acorde para la ocasión.

La pareja compartió durante la presentación de Greeicy Rendón - crédito @GabrielaTafur/Instagram

A propósito, Gabriela Tafur, que ha mantenido al tanto a sus seguidores de lo que transcurrió en el evento y posterior a él, publicó en su cuenta personal de Instagram las instantáneas de ese sábado 7 de agosto: “Una semana desde que nos prometimos gozarnos toda la vida juntos 🤍 (sic)”, se lee en la descripción de la publicación.

Una de las fotos reveló la reacción de algunos invitados al evento durante la presentación de la intérprete de Más fuerte, en la que se observan casi “hipnotizados” ante la presencia y talento de la cantante. Esto, de inmediato lo notaron los seguidores de la exreina.

Algunos invitados quedaron "anonadados" con la presentación de Greeicy Rendón - crédito @GabrielaTafur/Instagram

“Esa greysi deslumbra a todos los@ hombres y la foto es la prueba”; “Hermosa de pana 🔥🔥🔥🔥 pero me da risa la cara de los hombres en la foto número 9 😂😂😂😂”; “Y la gente diciendo que a Gabriela no le había gustado el show de Greeicy y veala sonriendo 😍”; “La boda del año divino todo👏👏 la clase no se improvisa”; “9na foto quieto un esposo que me mire como Esteban su bella esposa! Mientras otros a Greicy (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.