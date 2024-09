Carolina Ramírez anunció que firmó para grabar ‘La Reina del Flow 3’: “Yeimy Montoya está de vuelta”

La actriz anunció que volverá a la televisión colombiana para retomar uno de sus personajes más conocidos - crédito @carocali/Instagram

Luego de varios años radicada en Argentina en los que incursionó de manera recurrente en televisión y teatro, y tras anunciar primero su separación de Mariano Bacaleinik y sucesivamente su nueva relación sentimental con el músico argentino Martín Cornide, la actriz Carolina Ramirez estaría de regreso en Colombia para un nuevo proyecto en el país que le permitirá rescatar uno de sus personajes más conocidos.

La caleña fue la encargada de darle vida a Yeimy Montoya, la protagonista de La Reina del Flow de Caracol Televisión durante sus dos temporadas emitidas en 2018 y 2021, respectivamente. Pero parece que los seguidores de la historia no le permiten olvidar el personaje, al punto que en las últimas horas confirmó que acaba de firmar con el canal para la grabación de una tercera entrega.

“Paso para darles la noticia que muchos ya saben, pero que quisieran confirmar a través de mí, hace tres días firmé, así que hay una tercera temporada de La Reina del Flow, vamos a ver qué pasa”, mencionó la actriz en sus historias de Instagram.

En cuanto a detalles sobre el argumento para la tercera entrega, la actriz se mostró reservada. “No tengo idea del primer capítulo, ni de qué se va a tratar. Tal vez pase algo muy importante con Yeimy o quizá no. Hay tantas ganas [de retomar el personaje] que al final lo hice. Nos vemos”, comentó.

Tras hacer el anuncio, la actriz publicó algunas imágenes detrás de cámara de las grabaciones de las dos temporadas previas. En una de ellas escribió un mensaje que dice “Yeimy Montoya está de vuelta. Como 24 vidas tiene”, haciendo referencia tanto al argumento de la serie en la que a Yeimy se le da por muerta, como al hecho de que Carolina retoma su personaje una vez más.

De momento, se desconoce la fecha de inicio del rodaje o quienes serían los otros miembros del elenco (que en su día incluyó a Carlos Torres, Andrés Sandoval, Lucho Velasco, Mabel Moreno y Maria José Vargas). No obstante, el anuncio ya anticipa cuáles serán los pasos de Caracol Televisión de cara a sus producciones en 2025. Cabe recordar que el éxito de la producción fue tan grande que contó con personajes como Sebastián Yatra, Karol G, Feid o Rauw Alejandro que participaron interpretándose a sí mismos y se vieron beneficiados de su exposición en la serie.

Carolina Ramírez celebró la noticia de que se sumará a 'La Reina del Flow 3' - crédito @carocali/Instagram

Carolina Ramírez criticó la promoción de objetos con el rostro de Pablo Escobar

Días atrás, la actriz recordada por su trabajo en otras telenovelas como La hija del mariachi, La Pola o Séptima Puerta, compartió un reel realizado por un creador de contenido llamado @laorejaroja, en el que denunció la proliferación de productos con el rostro y el nombre de narcotraficante Pablo Escobar.

“Hace unos días me encontraba caminando por la Estación Central cuando me encontré con esto: un producto con la cara de Pablo Escobar ¡esto es la tapa! Son unas bolsas de nicotina que se ponen en las encías. Glorifica a uno de los más terribles criminales en la historia de Colombia. Este hombre no solo fue un capo muy famoso, sino también responsable de cosas horribles (...) la toma del Palacio de Justicia Nacional, bombas por todo el país y ahora su cara es la imagen de un producto de nicotina ¿en serio?”, afirmó.

La actriz manifestó estar de acuerdo con la postura del creador de contenido y al compartir el respectivo reel le añadió sus propias palabras: “No saben lo que duele ver productos con la cara de Pablo Escobar cuando se es colombiano. Tengo amigas sin mamás por esa etapa de nuestra historia”, manifestó.