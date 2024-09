Pipe Bueno anunció un concierto en Bogotá: estos son los precios de las boletas

El artista se presentará el 13 de diciembre en el Movistar Arena de Bogotá - @pipebueno / Instagram

El conocido artista de música popular Pipe Bueno preparó un concierto para sus fanáticos capitalinos. El 13 diciembre, el Movistar Arena de Bogotá será testigo del show tan esperado del cantante caleño, donde interpretará su éxitos musicales como Cupido falló, Guaro, Usted no me olvida, No me voy a morir, Te parece poco, Te hubieras ido antes y muchas más.

El cantante demostró su entusiasmo por el concierto mediante sus redes sociales, donde publicó un video en el que invita a sus seguidores a acompañarlo en esta presentación. En el clip menciona: “Mi gente ya saben el tercer round en el Movistar Arena, el 13 de diciembre. Por primera vez, escenario 360 haciendo historia. Salimos a la venta el lunes 16 de septiembre”.

Las boletas se encuentran disponibles en la plataforma Tu Boleta y los precios se dividieron en dos etapas, preventa y precio full:

Estos son los precios en preventa:

Primer piso:

Tribuna Fan sur: $262.500

Palco - Balcón Diamante: $900.000

Palco Oro: $667.500

Palco Plata: $465.000

Palco Bronce: $315.000

Segundo piso:

201-219: $150.000

202 - 206/214 -218: $225.000

207-213: $195.000

Tercer piso:

307-313: $105.000

302-306/314-318: $135.000

301-319: $86.250