La actriz Carolina Ramírez, radicada en Argentina, criticó la promoción de objetos con el rostro de Pablo Escobar: “Tengo amigas sin mamá por esa etapa de nuestra historia”

Fuentes cercanas a la actriz afirman que esta se habría separado de Mariano Bacaleinik tras 14 años de matrimonio - crédito @carocali/Instagram

La actriz caleña Carolina Ramírez, famosa por protagonizar en telenovelas y series de televisión como La hija del mariachi, La Pola, La Reina del flow, entre otras, hizo un comentario que despertó un debate en sus redes sociales acerca de la comercialización de productos con el rostro del asesinado narcotraficante Pablo Escobar.

Ramírez compartió un video en su red social Instagram en el que un creador de contenido llamado @laorejaroja evidenció esta situación.

La actriz reveló que varias de sus amigas perdieron a su mamá en la epoca de que Pablo Escobar estaba delinquiendo - crédito @carocali/Instagram

El influencer compartió que “nadie debería poder explotar comercialmente el nombre de un criminal que arrebató tantas vidas en Colombia y el mundo”. La actriz estuvo de acuerdo con el joven, razón por la cual compartió el siguiente mensaje en sus redes sociales: “No saben lo que duele ver productos con la cara de Pablo Escobar cuando se es colombiano. Tengo amigas sin mamás por esa etapa de nuestra historia”.

La caleña, radicada en Argentina, expuso una realidad que afectó a millones de colombianos a raiz de la delincuencia que hubo en 1980 y 1990 cuando Pablo Escobar logró establecer uno de los imperios de la droga más poderosos. Bajo su liderazgo, el Cartel de Medellín se convirtió en el principal proveedor de cocaína a Estados Unidos y otros países.

La acciones de Escobar estuvieron marcadas por una guerra contra el gobierno colombiano y sus rivales en el narcotráfico. Utilizó tácticas brutales como asesinatos, secuestros y atentados con bombas para mantener su dominio y evitar la extradición a Estados Unidos. En 1993, después de una intensa cacería, el antioqueño fue asesinado por las fuerzas de seguridad colombianas en Medellín el 2 de diciembre.

La figura de Pablo Escobar ha sido objeto de numerosos libros, documentales y series de televisión, como la popular serie Pablo Escobar, el patrón del mal producida por Caracol Televisión y protagonizada por Andrés Parra. Su vida sigue siendo un tema de conversación en todo el mundo y debido a esto muchos comerciantes utilizan su rostro para vender artículos.

El influencer reveló que una marca Eslovaquia es la distribuidora de ese producto - crédito @laorejaroja/Instagram

El creador de contenido en su video, que compartió la actriz Carolina Ramírez, contó que se encontró con un producto que contiene nicotina con la cara del narcotraficante: “Hace unos días me encontraba caminando por la Estación Central cuando me encontré con esto: un producto con la cara de Pablo Escobar ¡esto es la tapa! Son unas bolsas de nicotina que se ponen en las encías, glorifica a uno de los más terribles criminales en la historia de Colombia este hombre no solo fue un capo muy famoso, sino también responsable de cosas horribles secuestro de la vida de una aerolínea, la toma del Palacio de Justicia Nacional, bombas por todo el país y ahora su cara es la imagen de un producto de nicotina ¿en serio?”.

El influencer de la cuenta en Instagram @laorejaroja reveló que en Europa prohibieron el uso de la imagen del Escobar y en el país un representante a la cámara por el Partido Alianza Verde Cristian Avendaño Fino está buscando esta prohibición: “En Europa ya prohibieron el uso de la imagen, el nombre de Pablo Escobar en varios productos ya que esto va en contra de los valores de justicia y dignidad que promueve la Unión Europea; sin embargo, hay muchos avispados como los de esta marca que se produce en Eslovaquia, que usan el nombre y la imagen sin consecuencia alguna porque creen que es cool. En Colombia el representante verde Cristian Avendaño está promoviendo una ley para prohibir el uso de estas imágenes y estos nombres, ojalá se tomen acciones en contra de esto y tanto la Cancillería como la representación en Colombia de la Unión Europea hagan algo porque esto es realmente horrible”.

La comarcalización de productos con el rostro de Pablo Escobar es muy común en el país - crédito Juan David Duque/ REUTERS

Los comentarios en está publicación no se hicieron esperar y muchos están de acuerdo con el creador de contenido: “Es horrible! La ignorancia es atrevida!”; “Eso no es nada, cuando visité Buenos Aires en Argentina me sorprendió ver tantos pero tantos productos con la cara de Pablo Escobar... ¡Para los argentinos es un ídolo! 🤦🏽‍♂”; “Más prohibido más usado, eso estimula el consumo de ese tipo de productos”.