A la Liendra le robaron $1.200 millones: “Cometí un error”

El influencer Mario Gómez, conocido por sus seguidores como La Liendra, confirmó en el pódcast Camino al Éxito de Yeison Jiménez, que le robaron 5 Bitcoins que a la fecha equivalen a $1.200 millones de pesos.

El creador contenido aseguró que se llevó una gran decepción, pues la persona responsable del hurto la consideraba como “su hermana”. Él confiaba plenamente en ella, pero le robó las criptomonedas que había depositado.

Hace aproximadamente seis meses, La Liendra comenzó a ahorrar una parte de su capital, por lo que decidió invertir en Bitcoin y compró cinco criptomonedas, aprovechando su costo en ese momento.

“Cometí un error muy grande y es que no los guardé en mi billetera, los guardé en alguien de confianza que para mí era lo más leal porque no tenía Wallet, me imagino. Cuando la quise registrar, no me dio, entonces dije préstame tu wallet, voy a pasar por ahí, se los paso listo. Llega el momento en el que digo me los voy a gastar huevón, yo voy a sacar, voy a sacarlos, pásame los Bitcoins, por favor, porque lo voy a sacar”, manifestó el influenciador.

Se llevó una gran sorpresa cuando se dio cuenta de que los datos ingresados no funcionaban, por lo que jamás logró ingresar a la Wallet pese a los múltiples intentos que realizó. “Me dijo ‘no las encuentro’, allí desde adentro comencé a sospechar, pero seguía confiando en esa persona, nunca va a fallar, se demora dos días y me las manda, traigo un man que se encarga de esas cosas y las mete y error.”

La Liendra sintió que sus más de $1.000 millones estaban perdidos. “Yo a las 3 de la mañana desesperado, las metía por todos lados, preocupado, yo dije eso no se puede quedar así, busqué a un colega y amigo mío, él me dijo que rastreara cada Bitcoin para saber hacia dónde se mueve”.

Al momento del rastreo, descubrió que su billetera estaba vacía, pues en mayo hicieron un movimiento que los dirigió hacia la de su amiga. La mujer aceptó su responsabilidad y confesó que se había gastado los 5 Bitcoins. El creador de contenido aseguró que este hecho le generó un profundo dolor, tanto que se vio obligado a llamar a su madre porque, según él, “ya no podía más”.

En este pódcast, el influencer también reveló que en un momento de su vida utilizó las drogas para llenar un vacío emocional que le dejó una relación pasada. Esta sustancia le ayudó temporalmente a mitigar el dolor de esa ruptura, pero más adelante comprendió que no era la solución adecuada para sus problemas personales.

Por su parte, Yeison Jiménez se unió a la conversación y relató la dura experiencia que vivió por culpa del alcohol, ya que a sus 19 años lo utilizó sin medida para lidiar sus penas y dolores.

“Eso se llama llenar vacíos con cosas que realmente no van a sumar y te voy a decir una cosa Liendra, yo cuando pasé por esa etapa fea de mi vida, por ese pedacito, tres años de mi vida, que yo no quisiera volverlos a vivir jamás. Yo caí en el alcohol, ¿por qué en el alcohol? La marihuana me volvía mierda, me da taquicardia, me volvía nada. Entonces nunca pude ser un consumidor de bareta, pero cogí mucho el licor, hasta que entendí y tenía 19 años, estaba somatizando mis penas y mis dolores en el licor”, dijo el artista oriundo de Manzanares, Caldas.