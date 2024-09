El verdadero precio de vivir en Houston: colombiana desglosa sus gastos y sorprende a miles en TikTok

Migrar a otro país es un paso importante que requiere una planificación cuidadosa - crédito @valentinaen_usa/TikTok

La vida en Estados Unidos, y en particular en ciudades como Houston, puede tener un alto precio, como lo evidenció una ciudadana colombiana que reside en esta metrópoli. En un video que rápidamente ganó atención en redes sociales, la usuaria de TikTok Valentina en USA ofreció una detallada descripción de los gastos mensuales que ella y su pareja deben cubrir para mantener su hogar.

Valentina, que reside en un apartamento de una habitación en Houston, inició su video aclarando que el costo del alquiler de su vivienda asciende a 1.200 dólares, lo que al cambio representa más de 5.100.000 pesos colombianos. Este pago no solo cubre el alquiler en sí, también ciertos servicios básicos como lavadora, secadora y el consumo de agua. No obstante, aclaró que el costo de la electricidad, que no está incluido en el alquiler, varía cada mes entre 80 y 120 dólares, según su consumo. Este detalle fue uno de los puntos que más interés generó entre los espectadores, quienes empezaron a comparar estos costos con los de sus propias ciudades.

La colombiana reveló que su presupuesto mensual asciende a más de 1.700 dólares, una cifra que refleja los altos costos que muchas familias enfrentan para vivir en Houston

Uno de los gastos que más sorprendió a sus seguidores fue el correspondiente al seguro de su automóvil. “Pagamos 230 dólares cada mes solo por el seguro del carro”, explicó Valentina, resaltando que, al convertirlo a la moneda colombiana, este gasto mensual asciende a más de 980.000 pesos. Este es uno de los gastos fijos más significativos en su presupuesto, lo que lleva a muchos a reflexionar sobre el alto costo de mantener un vehículo en Estados Unidos.

Además de la vivienda y el seguro del auto, la influenciadora también mencionó los gastos relacionados con las telecomunicaciones. Cada mes, la pareja destina alrededor de 150 dólares para cubrir dos líneas de teléfono móvil y el servicio de internet en su hogar. En conjunto, estos tres rubros esenciales representan una parte considerable de los gastos que deben asumir mensualmente.

En total, la colombiana reveló que su presupuesto mensual asciende a más de 1.700 dólares, una cifra que refleja los altos costos que muchas familias enfrentan para vivir en Houston. “Vivir en Estados Unidos no es tan fácil como muchos piensan”, afirmó Valentina en su video, añadiendo que estos gastos no incluyen extras como alimentación, transporte o entretenimiento.

Las respuestas al video no se hicieron esperar. Decenas de usuarios de TikTok compartieron sus propias experiencias, comparando los costos de vida en distintas ciudades del país. Algunos de los comentarios más destacados provinieron de personas que residen en lugares como California y New Jersey, quienes aseguraron que los precios en esas regiones pueden ser aún más elevados.

“Nosotros pagamos 2.800 dólares por un apartamento de dos habitaciones en California”, comentó un usuario, mientras que otro aseguró: “Nada mal, en California mi esposo y yo pagamos 6.000 dólares al mes o más”. También hubo quienes señalaron que en New Jersey, un apartamento similar al de Valentina podría costar alrededor de 2.000 dólares, mientras que en ciudades como Miami, los alquileres superan con facilidad los 2.000 dólares solo por la renta.

Recomendaciones para migrar

Migrar a otro país es un paso importante que requiere una planificación cuidadosa. Aquí algunos aspectos clave a considerar:

Primero, asegúrese de contar con la documentación adecuada, como visados y permisos de residencia, que varían según el país de destino. Es esencial investigar los requisitos específicos y preparar tus documentos personales. Segundo, investigue el costo de vida del lugar al que se muda, considerando gastos como vivienda, transporte y salud. Esto le ayudará a planificar su presupuesto de manera realista.

Infórmese sobre la cultura y las leyes locales para evitar malentendidos y asegurarse de cumplir con las normativas del país - crédito Museo de la Migración en Londres

Tercero, es recomendable tener ahorros suficientes para cubrir sus primeros meses, ya que encontrar empleo puede tomar tiempo. Un fondo de emergencia le brindará estabilidad. Además, dominar el idioma local es fundamental para la integración y mejora sus oportunidades laborales.

También es importante conocer el sistema de salud, las opciones de seguro y cómo funciona el mercado laboral, incluyendo la posibilidad de homologar títulos profesionales. Por último, infórmese sobre la cultura y las leyes locales para evitar malentendidos y asegurarse de cumplir con las normativas del país. Tener una red de apoyo o contactar a organizaciones locales puede facilitar su adaptación en el nuevo entorno.