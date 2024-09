Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anuncia nuevas medidas de racionamiento de agua

El alcalde Galán asegura que si bien se ha mejorado en cuento al consumo responsable, no es suficiente frente a la sequía que enfrenta Chuza - crédito Colprensa

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, decidió implementar nuevos ajustes en el racionamiento de agua previsto para la capital colombiana.

Esta medida responde a un preocupante escenario presentado por Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá.

Según el informe de la Alcaldía de Bogotá, la severa sequía registrada en el sistema Chingaza durante agosto ha deteriorado considerablemente los niveles de sus embalses, Chuza y San Rafael, que actualmente se encuentran al 46.67% de su capacidad.

El deterioro en los niveles de agua es particularmente alarmante en la segunda temporada de lluvias de 2024, cuyas previsiones estiman precipitaciones por debajo de lo esperado y con efectos débiles del fenómeno de La Niña.

En combinación con una percepción de relajamiento en el uso del agua por parte de los usuarios desde la implementación de un esquema de racionamiento de un día de por medio, a partir del primero de julio, las autoridades han visto necesaria una intervención adicional en la gestión del recurso hídrico.

La meta de alcanzar un llenado del 70% de los embalses para octubre del presente año se vislumbra cada vez más lejana, y las actuales condiciones climáticas y de consumo no hacen sino recalcar la necesidad de ajustes estratégicos.

Desde el Acueducto indican que la ciudad no ha tenido la cantidad de precipitaciones que se tenían pronosticadas - crédito @Bogota/X

“El mes de agosto se consolidó como el más seco del sistema Chingaza en los últimos 55 años”, afirmó Avendaño en su explicación del escenario hídrico crítico que enfrenta la ciudad.

EAAB (Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá) ha reconocido el papel que ha jugado el cambio en el esquema de racionamiento, señalando que desde su implementación “se notó un relajamiento por parte de los usuarios”. Este factor, en conjunción con las perspectivas meteorológicas que avizoran un déficit en las lluvias, impulsa la necesidad de adoptar medidas más rigurosas.

En medio de una rueda de prensa, Galán aseguró que si bien la ciudadanía lo ha hecho bien, se han relajado, por lo cual pidió “una ayuda adicional de parte de ustedes, desde hace tiempo lo advertimos y es que no sólo se necesita agua para septiembre y octubre, también se necesita para enero, febrero y marzo del otro año”.

El alcalde aseguró que si bien las medidas tomadas desde abril han sido efectivas pues se ha logrado reducir la presión en Chingaza gracias a la ampliación de Tibitoc, la Alcaldía debe evaluar el 21 de septiembre como están las lluvias.

Según la Alcaldía con las mejoras hechas y las restricciones impuestas se redujo la presión en Chingaza - crédito @Bogota/X

Lo anterior ya que “si para esa fecha no aumentan las lluvias, Bogotá tendrá que avanzar en una restricción mayor, desde el principio lo advertí, evaluaríamos contantemente si se aumentaban o disminuían las restricciones, en vista de que no han habido las afluencias necesarias, se tomarán medidas más restrictivas, de manera que para el siguiente ciclo que termina el 28 se sepa si los ciclos vuelven a ser 9 días y no se 18, el objetivo es tomar la decisión una semana antes (el 21 de septiembre) de que termine el ciclo actual que empezó ayer (11 de septiembre)”.

Galán añadió que la Alcaldía también está trabajando en medidas que son más de corte pedagógico, es decir medidas que enseñen a reducir el consumo y a como ahorrar agua.

Por su parte, Avendaño aseguró que el anunció lo hacen con anticipación es para que la ciudadanía se prepare y esté enterada de lo que va a pasar antes de que se tomen las decisiones finales.

El racionamiento de agua en Bogotá

Desde el 11 de abril de 2024, la Alcaldía de Bogotá estableció un sistema de turnos que ha ayudado a reducir significativamente el consumo de agua y a aliviar la situación de los embalses.

El funcionamiento del racionamiento consiste en un cronograma organizado por la EAAB, en el cual diferentes barrios y localidades experimentan cortes de agua potable durante un período de 24 horas, desde las 8:00 a. m., del día programado hasta las 8:00 a. m., del día siguiente. Durante estos turnos, los residentes deben ajustarse a varias recomendaciones para disminuir su uso de agua, tales como no usar el tanque de reserva, ducharse en menos de tres minutos, utilizar la lavadora solo cuando esté cargada completamente y asegurarse de que no haya fugas en las llaves y tuberías.

El alcalde aseguró que si bien se ha reducido el consumo se necesita de más compromiso por parte de la ciudadanía - crédito @Bogota/X

La ciudad ha registrado importantes cambios en el consumo de agua desde la implementación de estas medidas. Por ejemplo, el consumo durante el segundo turno de racionamiento, el 5 de junio de 2024, fue de 15.93 metros cúbicos. Además, la situación de los embalses mejoró notablemente; para ese mismo día, el nivel de los embalses del Sistema Chingaza alcanzó el 33.80%, un aumento de 2.5 millones de metros cúbicos en comparación con fechas anteriores.