Alcaldía de Medellín está dispuesta a venderle al Gobierno nacional el 100% de las acciones de EPM en Afinia, aseguró Fico Gutiérrez

Federico Gutiérrez afirmó que una de las peores decisiones que ha tomado EPM en el último tiempo fue entrar a trabajar en varios departamentos de región Caribe - crédito Alcaldía de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó en rueda de prensa que él, como presidente de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín, (EPM), está buscando soluciones para revertir la crisis empresarial de las compañías que ofrecen el servicio de energía en la costa Costa Caribe.

“Hacemos un llamado al Gobierno para encontrar una salida que sea negociada. Si la salida es que el Gobierno adquiera 100% de las acciones que tiene EPM en Afinia, estamos dispuestos a llevar a cabo esta transacción sin que haya una afectación del servicio”, indicó Gutiérrez.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El mandatario de la capital de Antioquia afirmó que una de las peores decisiones que ha tomado EPM en el último tiempo fue entrar a trabajar en varios departamentos de región Caribe a través de filiales, especialmente Afinia.

“Recuerden que cuando es intervenida Electricaribe en su reemplazo entró Air-e y Afinia”, indicó Federico Gutiérrez.

El alcalde de Medellín detalló que las pérdidas son grandes, razón por la cual enfatizó que la situación coloca en riesgo a Empresas Públicas de Medellín y a también a la capital de Antioquia, específicamente en la función de transferencias de utilidades.

“Hemos buscado salidas y, pese a las dificultades, no hemos interrumpido el servicio en la Costa. El tema de la opción tarifaria se anunció hace más de tres meses y no se ha concretado”, indicó Gutiérrez.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Colprensa

Y agregó: “Hay grandes pérdidas de energía y en el recaudo. Lo anterior se suma al ambiente que ha generado el Gobierno en contra de los operadores de generación de energía. Ha sido un escenario adverso”.

Federico Gutiérrez concluyó su rueda de prensa que las intervenciones de las compañías no es el camino que debería llevar el Gobierno nacional. De acuerdo con el alcalde de Medellín, el Gobierno debería invertir en recursos con el propósito de que puedan, según él, realizar obras sociales u otros proyectos en beneficio de la sociedad.

Las palabras de Federico Gutiérrez hacen referencia a la solicitud de Air-e, quien le pidió al Gobierno nacional ser intervenida, debido a la crisis financiera severa que obstaculiza la continuidad de sus operaciones en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

La solicitud de ayuda se presentó en la mañana del martes, 10 de septiembre, según informó El Espectador. La crisis se atribuye a los altos precios de la energía en bolsa, que actualmente superan los 720 pesos por kilovatio/hora, y una deuda total de 1,8 billones de pesos por parte del sector público.

En una conversación con Caracol Radio, el abogado Jaime Lombana, representante de Air-e, reveló que los inversionistas han reportado pérdidas por encima de los 450.000 millones de pesos. Lombana señaló que los generadores de energía han evitado vender fuera del mercado de bolsa buscando maximizar su rentabilidad, lo que ha perjudicado a la empresa y a los usuarios.

“Los generadores no han querido vender por fuera del mercado de bolsa buscando una rentabilidad desbordada a costo del usuario. La empresa Air-e no puede más, por eso le ha dicho al Gobierno que no hay capacidad de soporte”, explicó.

Air-e, que se fundó en 2021, tiene la obligación de rendir informes trimestrales a la Superintendencia de Servicios Públicos. El último informe, presentado en julio de 2024, recomendó a la compañía acelerar su ritmo de inversiones.

Air-e, que se fundó en 2021, tiene la obligación de rendir informes trimestrales a la Superintendencia de Servicios Públicos - crédito Air-e

El Gobierno no se ha pronunciado aún sobre la solicitud de intervención, pero la Superservicios podría optar por la toma de posesión para sanear la empresa o, en el peor de los casos, liquidarla.

El fenómeno de El Niño y las sequías derivadas han tenido un impacto significativo en el costo de la electricidad en Colombia, según una reciente investigación del Grupo Bancolombia. En los primeros seis meses del año, el precio de la energía subió un 4,3 %, lo que ha afectado considerablemente los bolsillos de los colombianos, especialmente en la región del Caribe.

Este aumento se debe, en gran parte, a la necesidad de utilizar plantas térmicas para generar electricidad debido a los bajos niveles de los embalses.