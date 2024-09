Petro perdió pelea con el Congreso: “Parece que el presupuesto, como dice la constitución y la ley, saldrá por decreto”

El Congreso de la República tiene muchas dudas sobre el PGN de 2025 - crédito Luisa González/Reuters

El presidente Gustavo Petro confirmó que las comisiones económicas del Congreso de la República no aprobaron el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, que tiene un monto por $523 billones y que, según expertos, estaría desfinanciado porque $12 billones dependen de un proyecto de nueva reforma tributaria o ley de financiamiento.

Por medio de X, el mandatario dijo que hay una paradoja formada en el día de hoy, 9 de septiembre. Informó que la mayoría de las comisiones económicas no aprobarán la ley de presupuesto porque no quieren la ley de financiamiento.

“La ley de financiamiento no aumenta impuesto ni a las personas naturales, excepto super ricos y le baja el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia menos a las extractivas fósiles”, escribió después de que la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que dicho proyecto de ley se presentaría el 10 u 11 de septiembre.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dice que el Congreso no quiere bajar el impuesto de renta a las empresas - crédito @PetroGustavo/X

Asimismo, cuestionó “¿por qué no quieren bajarle el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia?”. Ante esto, dijo que “parece que el presupuesto, como dice la constitución y la ley, saldrá por decreto”.

En qué se gastará el PGN de 2025

Es de anotar que el Ministerio de Hacienda radicó, el 29 de julio de 2024, el proyecto de ley 090 o del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025. De acuerdo con el anteproyecto del mismo, estaría por el orden de $523 billones (29,4% del Producto Interno Bruto - PIB - ), cifra menor a los $533 billones para este año.

Según este, los sectores con mayor presupuesto serán Educación ($75 billones) y Salud ($71 billones). Luego, están Trabajo ($50 billones), Defensa ($44 billones) y Hacienda ($34 billones).

Al respecto, el director de Presupuesto, Jairo Bautista dio más detalles de la ley de financiamiento o reforma tributaria que buscará sacar adelante el Gobierno de Gustavo Petro. Explicó que esta tiene dos fases: es una ley de financiamiento con la que se buscarán más recursos, pero también medidas de estímulos al sector privado para que mejor la dinámica de inversión y se tengan mejores cifras de desarrollo económico para 2025 y 2026.

Ricardo Bonilla es el ministro de Hacienda de Colombia - crédito Ministerio de Hacienda

Qué buscará la nueva reforma tributaria

No obstante, al respecto hay muchas dudas, principalmente, por la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento. Sobre esto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dejó claro que no reducirá el umbral para los declarantes del impuesto de renta ni tocará el IVA. En una entrevista con El Tiempo, el alto funcionario también proyectó un crecimiento del 5,3% en la inflación para lo que resta del 2024. Bonilla señaló que esta reforma tributaria está dirigida a los “superricos”, específicamente aquellos que ganen más de 120 millones de pesos mensuales.

Además, el ministro aprovechó para aclarar que las finanzas públicas del país no se encuentran en su mejor momento, y subrayó que esto no es responsabilidad del gobierno actual, sino que se debe a la deuda pública financiera acumulada. En sus propias palabras: “no es por culpa del actual Gobierno, sino por la deuda pública financiera”, aseguró.

Para sustentar su postura, Bonilla comentó que “esta reforma es para los superricos, quienes ganen más de 120 millones de pesos mensuales”, lo cual indica un énfasis en gravar a las personas de mayores ingresos. Esta declaración se alinea con la postura del Gobierno de fortalecer la economía enfocándose en quienes tienen más capacidad de contribuir.

El Congreso de la República no estaría dispuesto a sacar adelante la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento - crédito Canal Congreso Colombia/YouTube

Son cuentas “alegres”

Para la representante a la Cámara Katherine Miranda, no se tiene claridad de dónde, realmente, el Gobierno va a sacar los $12 billones de la nueva reforma tributaria.

“Son cuentas ‘alegres’ y creo que los responsables para nosotros, en el Congreso de la República, es aprobar el presupuesto quitando esos ingresos que no son tan ciertos y no solamente son $12 billones, sino que estamos sumando $31 billones y que, posteriormente, el ministro presente la reforma tributaria y determinemos si lo aprobamos o no”, explicó.

Sobre la reforma tributaria, Katherine Miranda cree que no va a pasar, porque una ley de este tipo en estos momentos no es conveniente y no se necesita. Asimismo, cree que habrá más que un pulso con el Gobierno nacional y el Congreso de la República tiene que aprender de lo que ya pasó el año pasado y es que se aprobó un presupuesto completamente desfinanciado a pesar de que se denunció.