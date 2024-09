Paola Turbay reveló las secuelas que le producen dos afecciones derivada de la menopausia

Paola Turbay habló de qué tanto la edad ha afectado su salud y su profesión - crédito @paolaturbay/Instagram

Paola Turbay es una actriz y ex reina de belleza colombiana, que destaca por su carisma y versatilidad en el mundo del entretenimiento. Fue coronada como virreina en Miss Universo 1992, lo que impulsó su carrera en la televisión y el cine.

Con el pasar de los años, la estrella de la pantalla se dio a conocer, logrando consagrarse como una de las mujeres más destacadas de Colombia, no solo por su belleza y estilo, sino por su, talento y preparación.

La actriz de las aclamadas producciones Mentiras Perfectas y Ana de Nadie abrió su corazón y contó a qué retos se está enfrentando día a día a causa de la menopausia. En entrevista con Lo Sé Todo, la exreina y empresaria confesó que durante de este proceso natural que experimentan las mujeres con el paso de la edad ha tenido que lidiar con cambios físicos y afectaciones de salud.

En esta nueva etapa de la vida la ha aquejado el síndrome del ojo seco. “Lo más difícil fue el ojo seco, a mí me dio ojo seco, horrible, terrible, porque había días en los que no podía salir a la calle”, explicó.

Según el Centro de Oftalmología Barraquer, esta condición consiste en la escasez de la cantidad de lágrima y el deterioro de la calidad de la misma, produciendo una inflamación de la superficie del ojo.

Paola Turbay también habló sobre el apoyo de su esposo, Alejandro Estrada, que se encargó de cuidarla en todo el proceso y la acompañó en las caminatas por las calles de Nueva York, mientras tenía los ojos vendados.

“Después de dos días que no salía a la calle, le dije a mi esposo que iba a intentar hacer un experimento social y asumir que no pueda abrir los ojos de que era una persona ciega”. En ese sentido, dijo con sentimiento que vivió la experiencia de caminar la capital del mundo desde la ceguera, “obviamente agarrada de la mano de él, pero con los ojos tapados”, agregó.

La virreina universal resaltó que tras ser diagnosticada con este síndrome, los doctores también detectaron síntomas de artralgia, una enfermedad que genera un fuerte dolor en las articulaciones acusa de la perdida de grasa en esas zonas del cuerpo.

“De un momento a otro, me di cuenta de que luego de estar 15 o 20 minutos sentida me costaba levantarme y cuando lo hacía sentía un fuerte dolor. Yo decía ¿Esto que es? ¿Qué me está pasando?”, contó al medio citado.

Con un tratamiento médico adecuado, la bogotana de 53 años ha logrado recuperar su bienestar y salud. Además, aprovechó para desmitificar varias concepciones que se tienen sobre la menopausia. Y envió un mensaje para todas las mujeres que, al igual que ella, están viviendo esta etapa: “Las mujeres no deberían sentirse mal si ya estaban atravesando por esa etapa de cambio hormonal”.

¿Cómo ha cambiado el rol de Paola Turbay en las producciones?

Para la actriz, la menopausia no solo cambió su cuerpo, también su entorno profesional. Con su regreso a la pantalla chica en Ana de Nadie, aseguró que busca continuar con su carrera artística. Sin embargo, por su edad, los roles protagónicos en las producciones televisivas no llegan de la manera que ella espera.

Turbay contó de su participación en un nuevo un proyecto que se estrenará a principios de 2025, en el que quería interpretar el papel principal, pero no la dejaron por su edad. “20 años después me llegan con este papel, pero ya no puedo ser la protagonista por cuestiones de edad, me tocó conformarme con que ahora soy la mamá de la protagonista”, agregó.