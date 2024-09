Jhonier Leal envió una carta a la Procuraduría donde denunció supuestos “métodos de tortura psicológica” en la cárcel La Picota

Jhonier Leal aseguró que recibió presuntas torturas psicológicas en la cárcel La Picota - crédito Fiscalía

Jhonier Leal, condenado a 55 años de prisión por el asesinato de su hermano Mauricio Leal, y su madre, Marleny Hernández, crimen cometido el 21 de noviembre de 2021, le envió una carta a la Procuraduría General de la Nación presuntos actos de tortura psicológica.

De acuerdo con Jhonier Leal, los hechos ocurrieron en agosto de 2024. Según el procesado, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, (Inpec), lo requisaron de manera indebida, argumentado que supuestamente lo hacían por orden de la Fiscalía General de la Nación.

“En el mes de agosto en horas de la noche pasadas las 8:15 p.m. y en el día 4 de este mes, fui visitado mientras dormía por funcionarios del Inpec, quienes con orden de cateo enviado por la Fiscalía me requisaron de manera indebida la celda en la cual estoy recluido ya que ellos me manifestaron que era una orden de Fiscalía y debían cumplirla”, se lee en la carta.

El imputado por el asesinato de Mauricio Leal y Marleny Hernández especificó que la supuesta medida hecha por los funcionarios del Inpec, “viola” sus derechos.

“Los funcionarios del Inpec requisaron mi celda sin que yo pudiera observar lo que hacían y esto viola mi derecho tanto al no ser perturbado después de las 8 p.m. y que yo debía observar la requisa”, indicó en la misiva.

Y agregó: “El estar detenido y preso no es motivo para que se usen métodos de tortura psicológica, persecución o constreñimiento contra mí ya que estas acciones me degradan aún más, afectan mi tranquilidad y paz y me afectan psíquica y psicológicamente”.

Carta de Jhonier Leal a la Procuraduría General de la Nación - crédito @Marovaan/X

Por tal motivo, le solicitó a la Procuraduría protección, además de solicitar una investigación por el supuesto actuar de los funcionarios del Inpec. Jhonier Leal nombró directamente al fiscal Mario Burgos para que se den garantías sobre sus derechos.

Traslado de la cárcel La Picota

El señalado de ser el asesino de Mauricio Leal y Marleny Hernández será trasladado de cárcel a un centro de reclusión de máxima seguridad.

El documento de la Fiscalía General de la Nación fue conocido por Noticias RCN, en el cual se confirma que el sujeto tendría acceso a comunicaciones telefónicas a través de celulares La Picota, de Bogotá.

El ente investigador realizó una solicitud formal al Inpec (Iinstituto Nacional Penitenciario y Carcelario) para trasladar al condenado a otra prisión del país.

“Se peticiona a la institución, se estudie la viabilidad de realizar un traslado de centro carcelario de máxima seguridad, para que garantizar que el señor Jhonier Leal no tenga acceso a dichos beneficios, los cuales, como se ha venido indicando no son permitidos por nuestro ordenamiento jurídico”, detalló la Fiscalía.

La Fiscalía solicitó el traslado de Jhonier Leal a una cárcel de máxima seguridad - crédito captura de pantalla audiencia virtual Fiscalía

Fue así como la entidad emitió la Resolución 7833 del 23 de agosto de 2024, en la que se confirma el cambio de centro de reclusión de Leal, quien está condenado por homicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

El traslado desde el centro carcelario en la capital a una prisión de máxima seguridad se podría llevar a cabo en los próximos días. Según con información preliminar, Jhonier podría ser enviado a la cárcel de Cómbita en Boyacá o a La Tramacúa en Valledupar.

De acuerdo con lo que reveló Noticias RCN, ésta es la razón principal por la que la Fiscalía solicitó el cambio de cárcel: “Respecto del privado de la libertad, en calidad de condenado, Jhonier Rodolfo Leal Hernández, donde presuntamente el antes mencionado hace uso y realiza llamadas telefónicas celulares dentro del establecimiento carcelario”, indicó el ente investigador.

Jhonier Leal se encuentra encarcelado en la centro carcelario de Bogotá, ocupando la celda número 23 del pabellón 25.

El responsable del asesinato del famoso estilista dispone de una celda individual con servicios básicos: “Tiene una celda asignada para él solo con los servicios básicos de agua y luz, un pequeño lavamanos, sanitario, ducha con agua en baldes. Existe una sala común de televisión al frente de la celda”, según detalló la Procuraduría General de la Nación en 2022.