El 69% de los colombianos no le caminan a una reelección de Gustavo Petro, según encuesta

Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia que muestra al mandatario colombiano, Gustavo Petro, mientras habla durante una alocución televisada en Bogotá (Colombia). EFE/ Presidencia de Colombia /

Tras cumplir dos años en la Presidencia de Colombia, la percepción de Gustavo Petro sigue generando dudas por parte de la mayoría de colombianos, tanto que la posibilidad de una eventual reelección de su mandato estaría cada vez más lejos.

Así lo reveló la encuesta Sabemos, realizada por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, que detalló que el 69 por ciento de los colombianos no respaldaría un nuevo mandato del líder progresista, mientras que un 31 por ciento, apoyaría su candidatura presidencial para 2026.

En cuanto a su gestión presidencial, el 49 por ciento de los encuestados desaprueba el actual Gobierno, un 29 por ciento lo avala y un 20 por ciento, le es indiferente.

A su vez, la encuesta del instituto reveló que 72 por ciento de los ciudadanos tiene desconfianza frente a las acciones dadas por el mandatario, en comparación con un 28 por ciento que confía más en el mandatario de los colombianos.

Dentro de los temas que le generan mayor zozobra a la población colombiana, frente a la actual gestión de Gustavo Petro, se contempla la falta de experiencia administrativa de los funcionarios, con un 48 por ciento, la falta de conocimiento, con un 45 por ciento, la falta de consenso y articulación con otros sectores con un 44 por ciento y la falta de voluntad política con 42 por ciento, respectivamente.

La ficha técnica de la encuesta Sabemos revela que se realizaron 700 encuestas en las ciudades de , con un margen de error del 3,7 por ciento.

Frente a este tema, el mandatario se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, ya sea en alocuciones o foros públicos. Uno de ellos fue el pasado 23 de agosto, desde San Basilio de Palenque, Bolívar, el jefe de Estado aseguró que la resurrección de esta figura generaría una oleada de violencia en el territorio nacional.

“No quiero que el país entre en una lucha de esas que podría dejar incluso muertos. Lo que hay que hacer es reemplazar a Petro por un proyecto democrático que se pueda profundizar, que pueda ser el sueño de Bolívar”, expresó Petro durante su intervención en el acto público realizado en el Caribe Colombiano.

No obstante, el presidente Petro indicó que para las futuras elecciones presidenciales, aunque no aspira a participar en ellas, consideró que no hay un candidato que le puede ganar a su proyecto político.

“Se me asustan los expresidentes. ¡Cómo será que están tan asustados, que, siendo que a ellos les debería interesar la reelección porque podrían concursar, dicen: ‘Alma bendita, no, por favor, lejos!’ Saben que no hay candidato que ellos puedan ponerle a Petro. Les ganaríamos una y otra vez”, mencionó.

Desde el año 2015, la Constitución contempla la prohibición de la reelección presidencial en Colombia, figura que estuvo vigente desde el 2004, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe presentó una reforma constitucional para permitir la reelección de los presidentes del país.

No obstante, la reelección podría cobrar vida una vez más, luego de que la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, presentara un proyecto que podía abrir la puerta para reelegir a los mandatarios colombianos, entre ellos, al presidente Gustavo Petro.

Dentro de la iniciativa, se contempla la modificación de varios artículos de la carta magna política, como el artículo 197 que prohibe la rrelección del presidente de la República, así como los artículos 204 y 303, y establece que ningún ciudadano podrá ser elegido presidente por más de dos períodos consecutivos o tres discontinuos a lo largo del tiempo, facilitando una posibilidad de reelección similar para cargos de gobernadores y alcaldes.

“Nosotros estamos trabajando con las bases recogiendo las propuestas, porque no es solamente la reelección, sino también la revocatoria del mandato. La propuesta es mucho más amplia porque, hoy en día, esta figura no es posible hacerla efectiva y hay muchas trabas, es una figura decorativa”, declaró la congresista en diálogo con W Radio.

Pese a ello, la propuesta no caló en el Gobierno, ni en la bancada oficial, en el Congreso, afirmando que dicha iniciativa no está contemplada en los intereses del actual mandatario.