Inicia el camino de la reforma laboral de Petro en la plenaria de la Cámara: está agendada para este lunes 9 de septiembre

Tras la aprobación de la reforma pensional, llegó el momento para el debate de otro de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República.

Se trata de la Reforma Laboral, liderada por la ministra del Trabajo, Gloría Inés Ramírez, que comenzará su segunda discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes, a partir de las 9 de la mañana del próximo lunes 9 de septiembre de 2024.

Aunque se encuentra en el segundo punto de la agenda legislativa de la corporación, ya que en el primer punto se contempla un debate de control político al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, frente al uso indebido de los vehículos de la entidad por parte de miembros de grupos armados con órdenes de captura vigente, como fue el caso de alias Firu, líder de las disidencias que fue capturado cuando se movilizaba en vías del departamento de Antioquia.

Sin embargo, el proyecto ya está priorizado por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, por lo que, en caso de no discutirse el lunes, pasaría al martes 10 de septiembre como primer punto del orden del día.

Opiniones divididas con la Reforma Laboral

Inicialmente, el Gobierno Petro y su bancada en el Congreso no la tendrán nada fácil; ya que, en el entorno del legislativo, hay opiniones divididas frente al articulado que fue aprobado por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en junio de este año.

Por un lado, se encuentra un grupo de congresistas de oposición o declarados en independencia al Gobierno de Gustavo Petro, quienes presentarán una proposición para archivar la reforma laboral, como es el caso de la representante Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, quien se ha convertido en una de las voces críticas del actual mandatario de los colombianos.

Según la congresista, la iniciativa no cuenta con el consenso necesario de las organizaciones nacionales, y advirtió que, de aprobarse en el Congreso, incurriría en una violación a los convenios internacionales establecidos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Los documentos oficiales de la Comisión tripartita demuestran que jamás hubo uno sesión para concertar el texto presentado en agosto. Ya veremos qué dice la OIT ante la demanda”, escribió la representante de Alianza Verde en su cuenta de X, en respuesta a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

No obstante, la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, señaló que sí hubo concertaciones con todos los sectores del país, y enfatizó en que el archivo de la reforma solo es una estrategia de la oposición para impedir el avance de los proyectos sociales del Gobierno.

“Dos años de concertaciones, de mesas técnicas, audiencias, debates en el Congreso y fuera de él, modificaciones, eliminaciones y nuevos artículos; pero a Katherine Miranda le parece insuficiente porque no dice al pie de la letra lo que le gustaría a los gremios que la secundan a ella. Reformas laborales que no tenían en cuenta a los trabajadores tuvimos muchas, esta no es una de ellas. A mí que ella me demuestre que a los empresarios no se les escuchó y no se construyó con ellos, que no se les tuvo en cuenta, yo puedo demostrarle todo lo contrario”, comentó en sus redes sociales.

Se espera que, en el debate de la reforma laboral, se inicie con los impedimentos de los congresistas que sienten que poseen conflicto de interés con el proyecto de Gobierno; posterior a ello, se discutirán las propuestas de archivo, alternativas o la ponencia positiva para su discusión en la plenaria que, en caso de ser aprobada, comenzará el debate del articulado como tal.

Se requieren más de 94 votos para que la reforma laboral sea aprobada en la Cámara de Representantes, y de ser así, el proyecto pasará a manos del Senado, específicamente en la Comisión Séptima, misma instancia donde hay mayorías opositoras que del Gobierno.