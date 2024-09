Fiscalía General de la Nación retiró a Mario Burgos del caso Pecci, esto se sabe

Su salida del caso no fue por cuestiones políticas - crédito captura de pantalla

Francisco Bernate, abogado de la familia de Marcelo Pecci en Colombia, reveló que Mario Burgos, fiscal que estaba a cargo del caso por el asesinato del fiscal paraguayo en una playa de Barú, Bolívar, en mayo de 2022, fue apartado del proceso por orden de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el litigante, la entidad envió un comunicado en el que confirmó que Burgos no formará parte del caso, ya que pasaría a desempeñarse en otro departamento de la institución. “Ayer la fiscalía me informó que él había sido desplazado de la investigación, estamos muy atentos a que nos informen qué persona de esta nueva administración va a asumir, y trabajar de manera armónica, coordinada”, detalló Bernate en la emisora 1080 AM.

A la par, señaló que la decisión no es producto de una cuestión política o ideológica, sino que está ligada a asuntos internos del órgano de control. “Lo único que podemos decir, confirmar, es que el doctor Mario Andrés Burgos Patiño no nos acompaña más, reiterar el agradecimiento y la admiración profunda por su trabajo. Lo segundo, decir que quizá esto se deba a la cuestión interna de la Fiscalía General de la Nación, no creo que se deba a cuestiones de tipo político, ideológico, ni mucho menos esas situaciones”.

Del mismo modo, el legista aseguró que aún no conocen quién será el encargado de reemplazar a Burgos. Sin embargo, están a la expectativa para iniciar a trabajar de manera conjunta. “Estamos muy a la expectativa de poder trabajar con él o con ella, con la persona que sea, que seguramente va a trabajar muy de la mano con nosotros, como lo hizo en su momento el doctor Burgos”, precisó.

Marcelo Pecci fue asesinado en Colombia en mayo de 2022 - crédito Noelia F. Aceituno/Efe

Colombia rechazó las acusaciones de negligencia y falta de colaboración de fiscal paraguaya para resolver el caso Pecci

Por otro lado, el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, aseguró que había una falta de voluntad por parte de la justicia colombiana para resolver el asesinato de Marcelo Pecci en una playa de Barú, Bolívar, en mayo de 2022.

“Hoy hay una suerte de incomunicación. No sé si voluntaria o no, pero la Fiscalía de Colombia no nos atiende, hay que entender que la situación política en Colombia cambió con la entrada en función de la nueva fiscal General, Luz Adriana Camargo, que obedece al presidente Gustavo Petro”, afirmó Rolón.

Igualmente, sostuvo que es complicado trabajar con la actual administración, “el presidente, por su orientación, no es tan adepto a nuestro sistema. Es la línea de Nicolás Maduro y otra gente. No es tan fácil”.

A su vez, el fiscal Rolón dijo al medio NPY de Paraguay que la Fiscalía General de la Nación “hasta hoy día ni siquiera respondieron a nuestra intención de tener una comunicación por lo menos a través de vía telemática”.

El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, rechazó las declaraciones de Rolón - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/Efe

Ante las declaraciones del funcionario, la Cancillería emitió un comunicado en el que “las declaraciones emitidas por el fiscal general del Estado de la República del Paraguay, Emiliano Rolón, el pasado 5 de septiembre, en las que afirma una supuesta falta de colaboración por parte de las autoridades colombianas en la investigación del lamentable caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022″, puntualizó la cartera en un comunicado.

En la misiva, la cartera aseguró que la cooperación brindada por las autoridades colombianas ha sido fundamental para avanzar de manera significativa en la identificación de los autores materiales y esclarecimiento de los hechos.

Se logró la captura de Francisco Luis Correa, señalado de ser el “cerebro” del plan que tenía como misión terminar con la vida de Pecci. El delincuente fue condenado a seis años y seis meses de prisión por los delitos de porte ilegal de armas en concurso con amenaza a funcionario.

Este es el comunicado de la Cancillería de la República - crédito Cancillería de la República

Al mismo tiempo, el ministerio encargado de las misiones diplomáticas reafirmó su “compromiso indeclinable y contundente para la investigación y pleno esclarecimiento de este hecho”. Tras las declaraciones del fiscal Rolón, el canciller Luis Gilberto Murillo sostuvo una conversación telefónica el viernes 6 de septiembre de 2024 con su homólogo de la República del Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano.

En la comunicación reiteró el compromiso y la disposición de las autoridades colombianas y paraguayas para continuar brindando la cooperación judicial necesaria en el caso del fiscal Marcelo Pecci y en los que se requieran por los dos países.

Luego de la polémica y el mensaje publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Rolón ofreció excusas al presidente de la República, Gustavo Petro, y a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, por sus fuertes palabras y acusaciones de negligencia al Estado colombiano.

En entrevista con Blu Radio, el fiscal sostuvo que “celebra el diálogo entre las naciones y que la alusión realizada el medio NPY no tuvo una mala intención”. Además, distinguió la autonomía de la Fiscalía General de la Nación.

De igual manera, por medio de un comunicado de prensa, dio a conocer que se instalará un equipo de investigación entre Colombia y Paraguay con el fin de dar con el origen de las motivaciones que llevaron al asesinato de Pecci en 2022 y establecer una hoja de ruta que permita atender el caso de la mejor manera posible.