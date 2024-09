Corte Constitucional tumbó cuatro cargos nuevos en la Cámara de Representantes por no respetar los principios de consecutividad e identidad flexible

La Corte Constitucional declaró inexequible el articulo 340 de Plan Nacional de Desarrollo - crédito Luisa González/Reuters

La Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible el artículo 340 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Este artículo había propuesto la creación de cuatro cargos y nuevas dependencias dentro de la Cámara de Representantes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La decisión fue tomada por la Sala Plena del alto tribunal, quienes, tras un minucioso análisis, hallaron que la norma en cuestión incumplía con varios principios constitucionales.

Según la Corte, el artículo en cuestión no respetó los principios de consecutividad e identidad flexible, aspectos fundamentales en el desarrollo y aprobación de cualquier ley. Además, el tribunal determinó que la norma no guardaba unidad de materia con la ley que la contenía, lo que implica que no había una conexión directa ni inmediata con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, ni con los programas y proyectos de inversión propuestos.

La unidad de materia es un principio constitucional que asegura que todas las disposiciones dentro de una ley deben estar relacionadas temática o funcionalmente. En este caso, al no cumplir este principio, la inclusión de nuevos cargos y dependencias dentro de la Cámara de Representantes se consideró una extralimitación de la ley principal.

La Corte enfatizó que la inexequibilidad del artículo 340 se sustenta en la falta de conexidad entre los nuevos cargos y dependencias y los fines del Plan Nacional de Desarrollo. Esto significa que las nuevas estructuras administrativas propuestas no se alineaban con las metas generales del desarrollo económico y social del país plasmadas en el plan.

El fallo se dio en un contexto donde la Corte está vigilando de cerca el cumplimiento de los principios constitucionales en las normas aprobadas, asegurando que estas no excedan las competencias y objetivos establecidos. El artículo 340 fue analizado rigurosamente, y se concluyó que su inclusión no contribuía de manera clara y directa a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sino que más bien introducía modificaciones administrativas que no guardaban relación directa con las metas de dicha ley.