La ex ‘Protagonista de novela’ Manuela Gómez se refirió al paro camionero: “Yo opino que deberíamos ir a comprar papel higiénico”

Manuela Gómez se pronunció por el alza de la gasolina y los paros camioneros en el país -crédito @manugomezfranco1/Instagram

Después de varios días de paro camionero en el país, protagonizado por transportadores que se oponen al aumento del Acpm decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, el gremio de camioneros ha decidido bloquear algunas vías principales del territorio nacional hasta llegar a una conciliación.

Ante esa problemática, la exparticipante del reality Protagonistas de Nuestra Tele y empresaria Manuela Gómez advirtió que esta situación se veía venir.

“Estaba viendo las noticias, leyendo un poco... Yo hace algún tiempo les dije: ‘eso subieron la gasolina como si nada y nadie hizo nada’, yo les dije que eso fijo, cuando subieran el Acpm la gente se iba a revelar, se sabía que iba a haber paro de camioneros y cierres... Yo opino que deberíamos ir a comprar papel higiénico”, dijo.

La creadora de contenido aseguró que el problema con los trasportadores se veía venir - crédito @manuelagomezfranco1 / Instagram

Desde hace un tiempo la empresaria ha venido opinando acerca de las difíciles situaciones del país en sus redes sociales, en donde asegura no estar de acuerdo con varias de las decisiones que ha tomado el actual gobierno, aunque se ha mantenido al margen y no ha hablado de sus ideologías políticas, algunos internautas han decidido irse en contra de la antioqueña.

“Tiene derecho a opinar, así sea desde la ignorancia”, “en Colombia nos importa más limpiar nuestras cagadas que no tener que comer jajaja”, “ridícula, solo repite lo que dicen los demás”, “pobrecita Manuela, muy profunda su opinión”, “al principio me pareció una bobada lo que dijo y al final también”, fueron algunos de los comentarios que se fueron en contra de la creadora de contenido.

Sin embargo, hubo parte de sus seguidores que encontraron razón en las declaraciones de Manuela. “No es una novedad, desde que Petro fue elegido como presidente se sabía que pasaría todo esto y lo que falta por pasar”, “de acuerdo contigo”, “de acuerdo, nos tocó ir a comprar papel higiénico”.

La exparticipante de reality aseguró que va a comprar papel higiénico antes de que se termine - crédito @manuelagomezfranco1 / Instagram

Al momento, ni los transportadores, ni el Gobierno nacional han podido llegar a un acuerdo para levantar los bloqueos en las vías, por lo que algunos de los internautas en los comentarios del video de Manuela que los consejos sobre el papel higiénico se hagan realidad, “yo creo que tocará hacerle caso a Manuela”, “voy a comprar mi papel de una vez”, fueron algunos de los comentarios.

Manuela y su nuevo rol de Mamá

Desde que anunció su embarazo, la antioqueña reveló que estaba asustada por todo lo que comprendía convertirse en mamá por primera vez, pues aseguró que desde hace mucho tiempo tuvo problemas con ciertas actividades usuales de la maternidad como lo es la lactancia, ya que antes de convertirse en madre aseguraba que esta práctica le molestaba y le causaba incomodidad.

Cuando su hija Samantha nació y se aventuró a lactarla por primera vez, la creadora de contenido no dudó en ir a sus redes sociales para retractarse de las declaraciones que había dado hace un tiempo. “Sinceramente, yo antes decía, ‘ay no qué horror cómo lactan a esos bebés’, y ahora me parece algo tan bonito, por eso uno no debe escupir pa’ arriba porque más rápido le cae, me parece super linda esa conexión”, dijo en unos videos que publicó a mediados de julio.

En las mismas historias, la empresaria además confesó que la leche materna le ha servido para alimentar a su hija para que pueda subir de peso, ya que tal como ella lo explicó, su hija tuvo que ser canguro debido al bajo peso que tenía al momento de nacer.

La paisa aseguró que lactar a ah hija ha generado un vinculo muy especial entre ellas - crédito @joseluengotop / Instagram

Además de las complicaciones que tuvo durante su embarazo, antes de que su hija naciera, la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, confesó que tuvo que tomar la drástica decisión de sacar a algunas de sus mascotas para cuidar la integridad de Samantha.

“Zeus se va de la casa, y no vayan a empezar a juzgarme diciendo que soy una mala mamá y que, ahora porque viene Samantha, voy a regalar a Zeus y olvidarme de él. Jamás. Yo he sido una mamá perruna muy responsable, él va a clases para que se aprenda a comportar ante un bebé”, dijo la empresaria antes de dar a luz.