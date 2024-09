Liss Pereira habló de la condición médica que padece y de las convulsiones que ha tenido por ansiedad: “Estuve muy enferma”

La comediante habló del episodio grave de salud que vivió - crédito @lisspereira/Instagram

La comediante Liss Pereira, esposa del también humorista Ricardo Quevedo, mantiene una vida activa tanto en lo profesional como en lo personal, puesto que continúa realizando giras de stand-up comedy por diversas ciudades, presentando su humor a audiencias en diferentes escenarios tanto nacionales como internacionales.

Asimismo, Liss tiene una comunidad de seguidores de 1.5 millones en redes sociales, compartiendo contenido humorístico y cotidiano. En su vida personal, es madre de un hijo llamado Ignacio Quevedo Pereira y a menudo comparte su experiencia de la maternidad.

La comediante habló del grave momento de ansiedad que vivió - crédito captura de pantalla/ YouTube Juanpis González

Debido a su carrera profesional y su rutina como madre, la nortesantandereana reveló en el pódcast Sinceramente con Cris, presentado por Cristina Estupiñán, que esto la llevó a tener un grave episodio de ansiedad que le llevó a tener convulsiones.

“Yo me di cuenta a mis 37 por ahí, que tenía un montón de cosas que me explican hoy, porque antes me costaba tanto tantas cosas. Tengo neurodivergencia, mi cerebro no es como normal, tengo TDA, trastorno del déficit de atención y tengo dismorfia corporal (...) lo mío era ansiedad. Yo después de Masterchef estuve pasando por una ansiedad, pero crítica. Yo tengo migraña crónica desde chiquita y, combinado con todo este paquete tan sabroso que le acabo de mencionar (...), estuve convulsionando. Un día tuve 25 convulsiones de la ansiedad tan berraca”.

La exparticipante de MasterChef Celebrity, en la edición de 2021, decidió hacer un alto en su carrera profesional para no seguir afectando su salud: “Se me volvió un episodio de Aura, algo así, combinado con todo eso y estuve muy enferma, entonces yo hice un parón, hice una parada importante en mi vida, le bajé un montón al trabajo, otra vez porque cuando tuve a mi hijo también le bajé un montón al trabajo, y decidí centrarme en mi salud y desde ahí, gracias a Dios”.

La humorista indicó que las críticas y señalamientos que recibió en ‘MasterChef Celebrity’ fueron difíciles de manejar - crédito Canal RCN

Asimismo, la nortesantandereana reveló la raíz de ese grave episodio de ansiedad: “Todo, pero es que suma, es que es como dice un escritor: ‘uno nunca llora por lo que es, sino por lo que nunca lloró antes’, entonces suma un montón de cosas que pasan en la vida de una persona y no son terribles porque hay gente que le pasan cosas peores, pero veníamos de pandemia, pasamos la pandemia, luego yo voy y me meto en un formato tipo reality, que ya sabemos en qué condiciones fue, todo esto”.

La humorista indicó que lidiar con los comentarios y señalamientos de la gente no fue fácil: “Después de eso vino una atención desmedida de la gente que fue muy linda, pero yo no soy de eso, yo fui de radio toda mi vida, entonces empezar de hacerme conocida por mi trabajo y lo que soy capaz de hacer a pasar a por un escándalo, que nunca me ha gustado (...) es no lo conocen a uno, si no tienen una imagen que ni siquiera fue uno sino que fue editado entonces eso era difícil la pérdida de la privacidad, para mí fue muy difícil. Estar en el parque con mi hijo y que gente desde los edificios me gritara eso eso para mí fue un choque, no sé qué me jodió, pero me jodió, o sea, un montón de cosas supongo que no trabajé desde niña”, añadió en su diálogo con la presentadora Cristina Estupiñán.

Actualmente, Liss Pereira se encuentra feliz y tranquila después de vivir ese fuerte episodio de salud: “Estoy feliz en mi vida. Estoy feliz, yo creo que estoy en un momento tan chévere de mi vida, estoy tan contenta, tan agradecida con todo lo que pasa y entre más agradecida estoy más cosas buenas pasan”.

Actualmente, la comediante está feliz por haber superado ese episodio ansiedad - crédito Netflix

Durante su paso por el reality del Canal RCN, se evidenciaron varios momentos de tensión entre los concursantes. Un conflicto que llamó la atención fue el de la comediante con la actriz Carla Giraldo. Las dos participantes protagonizaron múltiples desacuerdos, los cuales Giraldo llegó a reconocer en varias entrevistas, señalando la falta de química entre ambas.