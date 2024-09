Ladrones robaron vehículo con un perro adentro en Bogotá: los dueños piden que les devuelvan a su mascota

Los robos a mano armada han aumentado considerablemente en el 2024 en Bogotá - crédito archivo Colprensa

Un hecho ha conmocionado a la capital del país. El pasado 4 de septiembre, en la concurrida intersección de la avenida La Esperanza con Boyacá, en el occidente de Bogotá, delincuentes lograron sustraer un vehículo de manera violenta, llevándose también al perro del dueño que se encontraba en el interior del automóvil.

Este acto ha generado un profundo malestar y angustia en el propietario de la mascota y entre la comunidad local que ha denunciado, en reiteradas ocasiones, la inseguridad del sector.

Los hechos se desarrollaron en horas de la tarde, en plena luz del día, cuando el propietario del vehículo, un KIA de placas EFL-286, aparcó brevemente en la avenida La Esperanza, en las cercanías de una reconocida tienda de la zona, Los Tres Elefantes. De acuerdo con Noticias Caracol, dentro del automóvil se encontraba su perro, un miembro inseparable de la familia que acostumbraba a acompañarlo en sus diligencias cotidianas.

Según testigos, los ladrones aprovecharon el descuido del dueño, quien se encontraba fuera del carro. En ese corto lapso, los delincuentes abrieron el automóvil y huyeron rápidamente del lugar, llevándose no solo el vehículo, sino también al indefenso perro que estaba en el asiento trasero.

El carro fue hurtado con la mascota en su interior - crédito Colombia Oscura

El propietario, al regresar a su vehículo y percatarse del robo, vivió momentos de total desconcierto y desesperación. Si bien la pérdida del automóvil representa un golpe económico importante, lo que más lo angustia es el paradero de su mascota.

La conexión emocional entre las personas y sus animales es profunda y, para el afectado, la posibilidad de que su perro esté en peligro o sufra algún maltrato es su principal preocupación.

En entrevistas con medios locales, el dueño del KIA expresó su desesperación.

“El carro es algo que se puede recuperar, pero mi perrito es parte de mi familia. No puedo dormir pensando en lo que puede estar sufriendo. Solo quiero que me lo devuelvan, no me importa el carro, lo único que quiero es que él esté bien”, comentó, visiblemente afectado.

La respuesta de las autoridades

Ante esta situación, las autoridades de Bogotá han intensificado los esfuerzos para capturar a los responsables y recuperar tanto el vehículo como la mascota. El robo de automóviles no es un fenómeno nuevo en la ciudad, pero la situación adquiere una dimensión más grave cuando la vida de un ser vivo está en riesgo.

La Policía Nacional de Bogotá hace un llamado a la ciudadanía para dar con el paradero de la mascota del afectado - crédito Secretaría de Seguridad

La Policía Metropolitana de Bogotá ha solicitado a la ciudadanía estar atenta a cualquier información que pueda ayudar a localizar el automóvil robado, o al perrito. Se ha activado un protocolo de búsqueda que involucra cámaras de seguridad de la zona y testimonios de vecinos y transeúntes que presenciaron el suceso.

Cualquier ciudadano que tenga datos relevantes puede comunicarse con la línea de emergencias 123, la cual está disponible las 24 horas del día. Además, las autoridades han puesto a disposición canales adicionales para recibir pistas de manera confidencial y rápida.

El caso ha resonado en redes sociales, donde decenas de ciudadanos han compartido imágenes del vehículo y del perro, con la esperanza de que alguien pueda brindar información valiosa que conduzca a su recuperación. La sensibilidad hacia los animales ha crecido significativamente en Bogotá y en el país en los últimos años, y este tipo de situaciones movilizan a muchos ciudadanos.

El alto índice de criminalidad en Bogotá incluye robos y asaltos, afectando la percepción de seguridad - crédito Colprensa

Organizaciones protectoras de animales también han hecho un llamado a la ciudadanía para ayudar en la búsqueda, no solo del carro, sino principalmente del perro. Las redes sociales se han llenado de mensajes solidarios, hasta ofrecer recompensas a quien brinde información útil que conduzca a la recuperación del perro y su regreso seguro a casa.

Para el dueño del perro, la esperanza de un reencuentro sigue viva. En tanto, las fuerzas de seguridad trabajan arduamente para dar con los responsables y devolverle la tranquilidad tanto a él como a su mascota.