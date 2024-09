Galy Galeano centro de la polémica por su participación en el Estéreo Picnic 2025: la historia del artista que pasó hambre por su amor a la música

El artista oriundo de Chiriguaná, César estará presente en el Estéreo Picnic 2025 entonando sus mejores y legendarias canciones - crédito @galygaleanoficial/Instagram

El Festival Estéreo Picnic 2025, uno de los eventos más importantes de la escena musical en Colombia, vuelve a traer una explosiva y variada oferta de artistas de renombre internacional y local.

En su cartel de este año, ha sorprendido la inclusión de un ícono de la música popular colombiana: Galy Galiano. Un nombre que evoca décadas de éxitos y que, a pesar de haber surgido en una industria difícil y competitiva, ese ha mantenido vigente por más de 40 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El artista, oriundo de Chiriguaná, Cesar, será parte del reconocido festival, un logro más en su carrera. Lo que muchos no saben es que el camino de Galiano al estrellato no fue fácil, y su historia está llena de obstáculos y desafíos que lo forjaron como artista y como persona. Su historia es de perseverancia, talento y de una hambre, literal y figurativa, que lo llevó a alcanzar el éxito.

Galy Galiano, cuyo verdadero nombre es Carmelo Galeano, nació en Chiriguaná, un pequeño pueblo en el departamento del Cesar. En una entrevista para la revista Vea Galiano recordó cómo su infancia estuvo marcada por las festividades y la música que traían las agrupaciones locales. “A los 10 años, las fiestas patronales eran lo más emocionante”, relató.

Galy Galeano es uno de los artistas más reconocidos del género popular y de despecho en Colombia. -crédito @galygaleanooficial/instagram

Aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta, y, como no tenía dinero para comprar una propia, se fabricó una con un pedazo de madera. Ese ingenio y determinación ya apuntaban a la tenacidad que marcaría su carrera. A los 12 años, Galy ya hacía esfuerzos por entrar a los bailes del pueblo, incluso colándose por el techo cuando no lo dejaban entrar. La música lo había atrapado y no había vuelta atrás.

Sin embargo, su amor por la música no fue instantáneo. Aunque estaba rodeado de ritmos folclóricos y el acordeón del vallenato, no fue sino hasta los 13 años cuando sintió una conexión más profunda con la música, inspirado por el recuerdo de su abuelo, un violinista italiano.

A pesar de su inclinación musical, Galiano intentó seguir un camino tradicional y se matriculó en arquitectura en Barranquilla. Sin embargo, las aulas no pudieron apagar su pasión por la música. En paralelo a sus estudios, Galy tocaba el bajo en varias orquestas, lo que lo conectaba cada vez más con su verdadero destino: la música. Su primer gran paso en la industria ocurrió cuando, siendo muy joven, compuso la canción “Frío de Ausencia”.

Decidido a encontrar una oportunidad, viajó a Bogotá, aunque lo hizo sin un peso en el bolsillo. Al llegar a la capital, se hospedó con un amigo en el barrio Quirigua y dejó su letra en uno de los estudios de grabación más importantes de la ciudad, esperando que algún día su canción llegara a manos de un intérprete.

El artista lleva más de 40 años de trayectoria musical, luego de lanzar su sencillo “Frío de ausencia” - crédito @galygaleanoficial/Instagram

Un año después, mientras seguía tocando en fiestas y serenatas en Chiriguaná, recibió la llamada que cambiaría su vida. Desde Bogotá, lo invitaron a grabar su composición como cantante. El hambre, tanto física como emocional, lo acompañó hasta el estudio.

“Ese día sin desayunar y sin almorzar grabé la canción que cambiaría mi vida” afirmó.

La canción se convirtió en un éxito inmediato, primero en Centroamérica y luego en Colombia, donde se consolidó como un “palo” en las listas de éxitos.

El cantante anunciando su presencia en el FEP 2025 - crédito @galy_galeano/X

El cantante fue creciendo a nivel musical y construyó una carrera sólida con éxitos como “La cita” y “Me bebí tu recuerdo”. A lo largo de su carrera, el cantante ha demostrado una versatilidad en la balada, el vallenato y la música popular.

Su historia de superación fue incluso llevada a la pantalla chica con la bionovela Todo es prestao transmitida por el canal RCN en 2016, en la que se relataron los momentos más difíciles y gloriosos de su vida.

Hoy, a sus más de 60 años, Galy Galiano sigue siendo una figura emblemática de la música en Colombia. Su participación en Estéreo Picnic es un reconocimiento a su trayectoria y a la influencia que ha tenido en la música popular del país.