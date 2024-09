Johanna Fadul se fue en contra de los que la critican: “No estoy mal de la cabeza”

Johanna Fadul eligió rodar película en Europa antes que estar en 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito @johannafadul/Instagram

Johanna Fadul se ha consagrado como una actriz importante en el mundo del espectáculo nacional `por su aparición en varias producciones exitosas como Padres e Hijos y Operación Pacífico, entre otras.

Sus interpretaciones, su personalidad luchadora y su voluntad de mostrarse tan sincera como sea posible la llevaron a ganarse el corazón del país, que admira el talento y fortaleza que ha demostrado a lo largo de sus años de carrera actoral.

La actriz bogotana generó debate en redes sociales al responder los internautas que le han preguntado de manera incesante sobre una posible intervención estética en su rostro. Lo anterior, luego de que subiera varias fotos y contenido a sus redes sociales con una venda en su nariz, aun cuando en varias ocasiones Johanna Fadul ha compartido con sus seguidores como lucía cuando era adolescente, mostrando sus cambios.

Ante los miles de mensajes por su apariencia y las supuestas decisiones que tomó sobre su cuerpo, la actriz de Sin tetas Sí hay paraíso no dudó en despacharse en contra de todos aquellos que la juzgaron sin conocer lo que en realidad pasaba con su rostro.

Para sus más de seis millones de seguidores, en su cuenta de Instagram, publicó un video en el que desde su casa en México explicó que tuvo un accidente, mostrando varias lesiones en su pómulo, que presentaba un hematoma y en su encía que se veía resentida.

Johanna Fadul respondió a las críticas por una supuesta intervención en su rostro - crédito @Johannafadul/X

“En su momento les contaré qué fue lo que me pasó, pero quiero decirles que no estoy mal de la cabeza, que el hecho de haberme hecho una cirugía hace más de un año no significa que no me acepte, que no me ame, que no me quiera, lo hice precisamente por eso, porque me quería ver mejor de lo que ya estoy”, dijo.

La actriz también ha dicho que no le importa el que dirán de aquellos que la señalan por su físico, vida profesional o personal. Sin embargo, envió un mensaje de amor a los que la señalaron y le dijeron que estaba loca por realizarse otra intervención estética y volvió a mencionar que no sea había hecho ningún retoque para mejorar su apariencia en el rostro o modificar algo de su cuerpo.

Al final del video, habló sobre el amor que tiene hacia ella misma. “Me doy más amor propio que el que quizás todos aquellos que critican y creen tanto de la vida de uno se dan, los invito a que se amen y amen a los demás”, agregó

Johana Fadul quiere ser mamá

La actriz señaló que se propuso una meta para volver a intentar ser madre, a casi 10 años de vivir la tragedia de perder a sus hijas gemelas cuando llevaba 7 meses de embarazo - crédito @johannafadul/Instagram

Durante una de sus interacciones con sus más de seis millones de seguidores en Instagram, la actriz de Padres e Hijos compartió con los internautas su deseo de tener hijos a pesar de que en varias ocasiones ha tenido problemas con su embarazo que derivaron en la muerte de sus gemelas Antonella y Anabella en 2015.

Perder a sus dos hijas significó un duro golpe, tanto Fadul como su esposo, el actor y cantante Juan Sebastián Quintero, pero la pareja, que se ha consolidado como una de las más estables en el medio, tiene en sus planes seguir intentando ser papás. Así lo confirmó la bogotana.

“Este año no, pero sí quiero, sí quiero ser mamá, sí quiero tener hijos. Pero sé que este año no va a ser. Vamos a ver, yo me puse una meta: a mis 43, máximo. Si alguien de 50 tuvo gemelos ¿Yo por qué no voy a poder güey? Cuando llevo una vida tan saludable”.

Al difundirse la publicación, varios usuarios advirtieron que entre más tiempo deje pasar sin tener hijos, más riesgosa se vuelve la gestación. Por otra parte, se mostraron más disgustados al notar que estaba hablando con acento mexicano. “Por qué habla mexicana”, “Que ridícula hablando mexicana”, “Así sea con sarcasmo, Que oso toda la vida de ser colombiano y llegar a un país, hablar el acento de allá”, fueron algunos de los comentarios.