Yeferson Cossio aseguró que quiere tener un hijo y los comentarios del público se le fueron encima

El influencer Yeferson Cossio, conocido entre sus seguidores por su contenido de bromas y por ayudar a algunas personas en redes sociales, ha vuelto a estar en el centro de la controversia, pero esta vez el detonante fue un breve, pero contundente mensaje publicado en Threads.

El creador de contenido paisa manifestó su deseo de dar un paso importante en su vida, pues tiene ganas de convertirse en padre, y aunque parecía reflejar una intención del corazón, este texto no pasó desapercibido entre sus seguidores, los cuales reaccionaron con una ola de comentarios, muchos de los cuales no fueron precisamente positivos.

“Quiero tener un hijo”, fue el mensaje que Yeferson Cossio compartió en la red social, y sin pensarlo dos veces sus lectores, seguidores y detractores le respondieron.

Si bien muchos se tomaron el comentario como una expresión seria de sus deseos personales, que incluso pareciera que fueran para un futuro próximo, otros optaron por burlarse de la situación, con referencia a la reciente operación de piernas que el influencer se realizó y al prolongado proceso de recuperación que ha enfrentado.

Entre las respuestas más destacadas, algunos usuarios no dudaron en lanzar comentarios sarcásticos y asegurar que no sería una buena decisión, ya que él no estaría en las condiciones necesarias.

“Y el pelao’ aprende a caminar primero que el papá”, “Pero que la madre tome ácido fólico porque aja”, “Ahora a ver quién caminará primero”, “Y si el bebé no mide 1.90 le hace alargar las piernas desde bebé”, “Y se alargó las piernas para que su hijo le salga bien alto”, “Se operan para tener un bebé, qué risa”, reaccionaron los seguidores de Cossio haciendo una clara alusión a los problemas de movilidad que ha tenido el influenciador tras su operación de piernas.

Sin embargo, no es la primera vez que Cossio insinúa su deseo de formar una familia. En varias ocasiones, el influencer ha dejado pistas sobre lo mucho que le gustaría tener un hijo. En mayo, por ejemplo, en un clip publicado en Instagram, le comentó a su novia, Carolina Gómez, que un hijo entre ellos “saldría hermoso”, sugiriendo que ella podría ser la madre de su futuro bebé.

Adicionalmente, en una entrevista a principios de este mismo año, Yeferson habló sobre la posibilidad de ser papá y confirmó que ya se siente en capacidad y con ganas de convertirse en padre.

“Sí y no. O sea, yo no quería, pero ya sí quiero; y no, porque esa no es decisión mía, es decisión de mi pareja”, confirmó el antioqueño asegurando que su novia será quien tomé la decisión final y confirme cuando traerían al mundo un hijo.

Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, sería la elegida para decidir cuando se convertirían en papás - crédito @yefersoncossio/Instagram

Yeferson Cossio es conocido por su constante actividad en redes sociales, donde comparte desde bromas pesadas con su hermana Cintia Cossio, hasta sus experiencias de viajes y sus obras sociales con comunidades vulnerables y refugios de animales. Sin embargo, también ha demostrado tener un lado más reflexivo, utilizando plataformas como Threads y X (anteriormente Twitter) para expresar sus pensamientos más personales y reflexiones sobre su vida, como por ejemplo su deseo de convertirse pronto en papá.

Aunque Carolina Gómez no se ha pronunciado al respecto ni ha dado su punto de vista sobre el tema, muchos internautas aseguran que es posible que ella quiera ser la mamá de los hijos del influenciador paisa, ya que en repetidas oportunidades ha asegurado que es el amor de su vida, el hombre de sus sueños y que se siente feliz junto a él.

Incluso, en la publicación que compartió en su perfil de Instagram en la que está junto a Cossio en Grecia, indicó:

“Siempre me imaginé en Grecia con el hombre de mis sueños, y aquí estoy; en Grecia y contigo Yeferson Cossio, el hombre de mis sueños”, escribió.