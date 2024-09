Juan Pablo Raba reveló cómo inició su amistad con J Balvin: “Todo fue por un ‘post’ de Instagram”

El actor confesó que desde hace un tiempo mantiene una buena relación con el reguetonero - crédito @juanpabloraba

El actor Juan Pablo Raba, recordado por su participación en producciones como Mi gorda bella y Distrito salvaje, reveló en medio de una entrevista para el programa Los 40 Colombia los detalles de la amistad que sostiene con el reguetonero J Balvin desde hace unos años.

En medio de la entrevista Raba aprovechó para contar algunos detalles no conocidos de su amistad con J Balvin, además de confesar que desde el inicio de su carrera le ha mantenido un respeto por su crecimiento, ya que tuvo la oportunidad de conocerlo cuando Balvin estaba iniciando su carrera.

“Con Balvin tenemos una historia muy bonita y es que su primer post de Instagram fue conmigo. Eso pasó porque hace muchos años acepté estar en un video de él cuando no era muy conocido. Ahí nos caímos súper bien y en ese momento me dijo que nos tomáramos una foto para su primera publicación”, explicó el artista.

El actor confesó que conoció al reguetonero en medio de la grabación de un video musical -crédito @los40colombia / YouTube captura de pantalla

“Y al día de hoy, después de 15 años, cuando yo le escribo, no hay ni una sola vez en la que J no me haya contestado, entonces parce siempre digo, Balvin para mí es mi parcero y me parece un tipo extraordinario”, añadió el actor.

En medio de la entrevista, añadió que mantiene una relación muy cercana con el reconocido actor de películas de acción Liam Neeson, pero no dio muchos detalles de su amistad más allá de que se envían mensajes frecuentemente.

Juan Pablo Raba habló de la posibilidad de participar en un ‘reality show’

En medio de la entrevista, el actor recordó que no se ha aventurado a hacer realities porque no se siente cómodo con algunos formatos. “Nunca los he hecho porque nunca he querido. En algún momento se alcanzó a conversar para Desafío o MasterChef, pero quiero aclarar que a mí me encanta lo de la competencia física, entonces si algún día lo hago sería por ahí”, dijo.

El actor revelé que aceptaría a la invitación a un reality de competencia física - crédito @juanpabloraba/Instagram

“Hay un tema con el reality para mí, con el oficio de actor que es muy difícil complementar, y es que estos programas están diseñados para mostrar todas tus facetas, y yo pienso que una vez que se vea todo, qué más hay para mostrar, esto es una opinión muy personal porque tengo muchos colegas que los han hecho, además estar metido tanto tiempo en una grabación también me detiene”, añadió.

El actor confesó porque le tiene cariño a su personaje de Distrito Salvaje

En 2018, se estrenó en Netflix la producción colombiana Distrito Salvaje, una historia protagonizada por Juan Pablo Raba quien interpreta a un exguerrillero que se está intentando reinsertar a la sociedad, personaje que se ganó el cariño de los fanáticos de Raba, convirtiéndose en uno de los papeles preferidos por el actor.

En medio de la entrevista con Los 40 Colombia, Raba aprovechó para recordar el cariño que le tuvo a la producción y a su personaje. “A mí me pasa algo con Distrito Salvaje, y es que yo a mi personaje lo quiero mucho, para mí es el personaje más especial de toda mi carrera, por gracias a esta producción se abrió una conversación muy importante en Colombia porque a través de esto pudimos humanizar un conflicto”, dijo el actor.

La trama de esta serie ronda en torno a las movidas políticas, sociales e incluso morales en medio de la firma de unos diálogos de paz, donde le dan la oportunidad a exguerrilleros de reivindicarse con la justicia, inspiración que la producción tomó de hechos reales en Colombia, por lo que el actor explicó que este tipo de contenidos ayudan a dejar las estigmatizaciones y a mostrar las realidades del conflicto en Colombia.

El actor confesó que es su protagónico más especial en su carrera - crédito @los40colombia / TikTok

“A veces es muy fácil estar de un lado de la baranda y juzgar a ciertos grupos o ideologías y decir que las odiamos y que no van con nosotros o que jamás vamos a entender, incluso muchos dicen que los maten a todos, eso es entendible porque somos un país muy complejo, y con esta producción logramos que las personas entendieran este problema como un conflicto de seres humanos”, explicó.

El actor además dio pistas de una tercera temporada de la serie, con la que buscan seguir hablando del tema del conflicto en Colombia para poder de alguna forma educar a las personas. “Estamos trabajando duro... Y se vienen cositas”, dijo.