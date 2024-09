Senador David Luna dice que Gustavo Petro quiere reelegirse: “El espejo de Venezuela debería alertarnos”

El senador David Luna advierte sobre los riesgos de una posible reelección del presidente Gustavo Petro y menciona a Venezuela como un ejemplo a tener en cuenta - crédito prensa David Luna

El senador David Luna, del partido Cambio Radical, advirtió en un video publicado en X que nadie previó la instauración de una dictadura tan severa en Venezuela y llamó a no bajar la guardia frente a la posibles amenazas de una dictadura en Colombia.

“¿A alguien le queda la duda de que el presidente Petro quiere reelegirse? A mí no, y el espejo de Venezuela debería alertarnos claramente sobre los riesgos. Allá no imaginaron una dictadura tan cruel y lamentablemente hoy la tienen. No es momento de bajar la guardia”, escribió en su cuenta de X David Luna.

