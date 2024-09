Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, lamentó su muerte: “Sentí aprecio por él”

El ingeniero murió en la tarde del lunes 2 de septiembre luego de estar internado varias semanas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Internacional de Colombia de Piedecuesta - crédito @LigaGobernantes/X

El ingeniero, reconocido por sus múltiples polémicas, padecía un cáncer de colon en estado terminal que terminó causando su deceso, según explicaron desde el centro médico donde permanecía internado, en la tarde del lunes 2 de septiembre de 2024.

“El Hospital Internacional de Colombia (HIC) se permite informar a la opinión pública que, a pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, falleció hoy debido a complicaciones de su patología neoplástica metastásica de colon”, explicaron.

La noticia ha generado cientos de reacciones a nivel nacional. Por ejemplo, Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial del santandereano en las más recientes elecciones, en 2022, lamentó el deceso del santandereano y envió sus condolencias a la familia.

“Siento mucho el fallecimiento del ingeniero Rodolfo Hernández, en estos momentos mi oración y mis condolencias a su familia. Que en paz descanse”; comentó de entrada la actual representante a la Cámara.

Castillo, que sostuvo algunos enfrentamientos con Hernández una vez concluida la campaña presidencial, confirmó a través de su cuenta de X que hubo una “fractura” en su relación; sin embargo, explicó que tal aspecto no implica que a hoy, una vez confirmado el deceso del ingeniero, la noticia no genere tristeza.

Marelen Castillo lamentó la muerte del ingeniero Rodolfo Hernández - crédito @CastilloMarelen/X

“En el poco tiempo que compartí con el ingeniero Rodolfo sentí aprecio por él, lastimosamente hubo una fractura en la relación, pero eso no significa que no sienta tristeza”, concluyó.

Así mismo, pocos minutos después de confirmada la muerte de Rodolfo Hernández, la misma Marelen Castillo apareció en una salida a medios a las afueras del Congreso de la República y enfatizó en que las diferencias entre ella y el santandereano no eran impedimento para que ella sintiera gratitud hacia él.

“Es muy triste para mí, es una persona en la que creí, con la que trabajé y con la que tendré eterna gratitud por el espacio que me dio. Lastimosamente, en un momento dado no se dio el relacionamiento personal, pero siempre soñé en trabajar en equipo con él. Lo diré siempre, sigo creyendo en el proyecto político porque las bases que lo sustentaban permitían una transformación real para mí”.

Marelen Castillo aseguró seguir creyendo en el proyecto político de Rodolfo Hernández - crédito Jesús Avilés/ Infobae

De igual forma, Castillo, que no pudo evitar las lágrimas en medio del controversial episodio, aprovechó la ocasión para enviar un mensaje al mismo Rodolfo Hernández: “Ingeniero Rodolfo Hernández, gracias. Mi eterna gratitud por este espacio que usted generó, así sea que las circunstancias no se dieron. Me duele mucho su partida, que Dios lo tenga en su gloria”.

Castillo culminó su intervención dando a conocer que, una vez llegó a hacer parte del equipo de campaña de Hernández, el mismo ingeniero le dijo que dentro de los objetivos de tal procedimiento estaba llevar a cabo una reducción en los gastos para apoyar a los más necesitados.

“Es un empresario que ha trabajado por Colombia”, sentenció.

Marelen Castillo sostuvo un enfrentamiento con Rodolfo Hernández - crédito Jesús Avilés/ Infobae

Cómo fue la trayectoria de Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández Suárez, nacido en Piedecuesta y graduado en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, fue una figura prominente en el ámbito político y empresarial de Colombia.

Su incursión en la política comenzó apoyando a Lucho Bohórquez como alcalde de Bucaramanga en 2011, obteniendo beneficios mutuos en iniciativas urbanas. Con una visión propia y tras distanciarse de Bohórquez, Hernández encabezó su campaña a la alcaldía en 2015 bajo el movimiento “Lógica, Ética y Estética”, logrando una victoria con 77.272 votos.

Su mandato como alcalde de Bucaramanga estuvo marcado tanto por controversias como por aprobación popular, enfrentando suspensiones por la Procuraduría debido a conductas impropias y, aun así, manteniendo un alto índice de aceptación gracias a sus políticas públicas y acciones de beneficio comunal.

Rodolfo Hernández fue alcalde de Bucaramanga - crédito X

Hernández sorprendió al país al postularse como y avanzar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022 con la Liga de Gobernantes Anticorrupción, consolidándose como un serio contendiente y ganando gran apoyo popular, aunque finalmente fue superado por Gustavo Petro. Aceptó un escaño en el Senado, posición de la que renunció poco después, aduciendo incomodidad con el rol legislativo y mostrando un acercamiento político hacia Petro.

Para 2023, Hernández anunció su candidatura a la gobernación, respaldado implícitamente por el petrismo y los verdes, a pesar de los desafíos que enfrenta, incluyendo su salud y la percepción pública tras su renuncia al Senado; sin embargo, el CNE decidió inhabilitarlo debido a los procesos legales que tenía en curso con la justicia colombiana.