Lorelei Tarón abrió su corazón y contó los problemas que enfrentó con la fama de Falcao: “No me sentía suficiente”

De acuerdo con la argentina, en un momento sintió que la fama de su esposo la opacó - crédito @cristinaestupinan/Instagram

Radamel Falcao García llegó a Colombia para integrarse a los entrenamientos del Club Deportivo Los Millonarios, el equipo bogotano en el que siempre ‘El Tigre’ soñó con jugar. Junto a él, llegó su familia compuesta por su esposa Lorelei Tarón y sus cinco hijos.

A pesar de que la cantante argentina habló en repetidas ocasiones sobre lo que la tiene enamorada de estas tierras cafeteras, lo cierto es que pocos conocían lo que más trabajo le costaba. Recientemente, en conversación con la periodista Cristina Estupiñán, contó diferentes aspectos de su vida con el futbolista y, entre otros detalles, qué es lo que más le ha costado trabajo de su llegada a Bogotá.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La esposa de Falcao, Lorelei Tarón, reveló qué es lo más difícil de vivir a las afueras de Bogotá -crédito @loreleitaron/Instagram

Aunque la familia García Tarón ubicó su domicilio en el municipio de Chía, Cundinamarca, cerca del lugar en el que se desarrollan los entrenamientos del equipo embajador y lejos del suplicio de la capital, hay cosas a las que todavía no consiguen acostumbrarse. Según dijo en el programa Sinceramente Cris, este era un anhelo que tenían desde hace algunos años, el poder mostrarles a sus hijos parte de la cultura de su padre, la gente y era algo “que veníamos planeando hace mucho tiempo”.

Y es que el proceso de adaptarse a un nuevo país no es del todo sencillo, así lo plasmó en la conversación la cantante cristiana, que dijo que: “Hay cosas en las que nos tenemos que adaptar, que son muy diferentes. Por ejemplo: uy, la madrugada de los colombianos… ¡Es tremendo!”, dijo entre risas Tarón.

'El 'tigre' y su esposa Lorelei Tarón en Londres con sus 5 hijos -crédito @falcao/Instagram

Agregó que no entiende las razones por las cuales los colegios en Colombia inician actividades tan temprano: “Yo digo ‘no, no, no’. Los colegios tan temprano, digo ‘¿por qué comienzan tan temprano los colegios?’. Pero bueno, al final te adaptas, te tienes que acostar más temprano”.

Qué fue lo más difícil de convivir con la fama de Radamel Falcao

De acuerdo con la conversación que sostuvo con la periodista Cristina Estupiñán, cuando Lorelei comenzó a darse cuenta de la fama que adquiría Falcao en su carrera profesional, tuvo problemas de autoestima. Enfrentarse a este mundo en el que ‘El Tigre’ era una figura en la que las mujeres lo perseguían incluso por un autógrafo no fue fácil para la argentina.

Lorelei Tarón sintió que su autoestima se vino al piso cuando vio la fama de su esposo - crédito @falcao/Instagram

“Me costó mucho, el tema de que mi esposo empezó con la fama, mujeres, éxitos … Para mí fue muy difícil, fueron años que para mí en lo personal tuve que luchar en mi interior muchísimo porque mi autoestima empezó a bajar, no me sentía suficiente”, recordaron que cuando comenzó su relación con el ex Atlético de Madrid ella era muy joven.

Las razones por las que no tendrá más hijos

Aunque Tarón confesó sentirse cómoda con el hecho de querer tener más hijos junto al deportista, lo cierto es que una recomendación médica la llevó a pensar muy bien la llegada de nuevos integrantes a la familia. “Sí, o sí, tenía que nacer antes porque o si no podía pasar algo. Entonces el médico me dijo ‘mira Lore yo te recomiendo que ya no más”.

Lorelei Tarón confesó que no puede tener más hijos por recomendación médica - crédito @falcao/Instagram

La artista reveló que su hija Heaven nació un mes y medio antes de lo previsto y tuvo que pasar tiempo en incubadora debido a que su pared abdominal era muy delgada, lo que representaba un riesgo considerable: “Soy muy fértil, gracias a Dios. No, ya no puedo más, mira, tuve cinco cesáreas y ya no puedo más porque el médico me dice: ‘Lore el último fue de riesgo. Heaven es un milagro porque ella nació un mes y medio antes, tuvo que estar en incubadora, pero claro yo tenía la pared abdominal muy finita, muy delgada, entonces fue de riesgo”.