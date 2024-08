Pepe Aguilar habló de Javier Acosta y le hizo una promesa tras someterse a la eutanasia: “Disfruten de cada segundo de su vida”

- crédito @pepeaguilar_oficial/Instagram y Javier Acosta PK/Facebook

La historia de Javier Acosta dio la vuelta al mundo durante la última semana. El joven, hincha de Millonarios, se hizo viral en redes sociales tras revelar que contrajo una bacteria hace cinco años en un viaje a Melgar (Tolima) que afectó sus muslos y con la cual estuvo combatiendo desde entonces. A esto se sumó la aparición de un ganglio en su cabeza y un diagnóstico de cáncer en la sangre, que motivó al joven a solicitar la eutanasia con el apoyo de toda su familia.

Pese a que el procedimiento es legal en el país desde 2015, eso no impidió que en redes sociales se reabriera el debate sobre esta práctica. En todo caso, primaron las manifestaciones de apoyo y aliento para Javier en las redes sociales, destacando las de jugadores y cuerpo técnico del cuadro capitalino.

Antes de que se sometiera a la eutanasia, Acosta recibió al programa radial Impresentables, de la emisora Los 40. Allí mantuvo una conversación con los tres locutores, y estos abordaron el tema durante el programa del viernes 30 de agosto. Adicionalmente, recibieron ese mismo día en la cabina a Pepe Aguilar, uno de los tres miembros de la familia Aguilar junto a Leonardo y Ángela Aguilar, que se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 25 de octubre.

Durante la charla, los locutores le dieron a conocer al artista la historia de Javier Acosta y las que fueron sus últimas palabras para los oyentes del programa. “Ustedes que pueden y que se pueden quedar, disfruten cada minuto con su familia, disfruten cada instante con sus amigos, con sus ‘parceros’; no esperen a que maten a un amigo para decirle ‘loco, lo quiero’. Llévele un detalle siempre, un dulce, una palabra, una atención. A todos los hinchas del fútbol, por favor, amémonos y aprendamos a perdonar”, expresó el joven.

Aguilar, visiblemente conmovido por su historia, se despidió de Javier y le hizo una promesa antes de su presentación en el recinto de eventos capitalino.

“Javier, buen viaje hermano. La vida no nació contigo ni se morirá contigo, somos eternos nos veremos en otro plano; y que bendición poder decidir tu propio futuro, feliz viaje, Dios te bendiga (...) Le vamos a dedicar una canción a Javier el próximo 25 (de octubre) y estoy seguro de que la va a escuchar desde donde quiera que esté. Con todo cariño”, expresó el intérprete de Por Mujeres Como Tu.

El cantante también envió un mensaje a los oyentes y los incitó a que disfrutaran cada instante de sus vidas. “Que bueno que los jóvenes lo hayan escuchado, que se den cuenta de que la vida es real y que es solo un segundo, y que no todo el mundo tiene el privilegio de levantarse y decir ‘ay, que aburrido estoy’. Por favor, jóvenes y no jóvenes, disfruten de cada segundo de su vida; a sus padres, a sus amigos, a su propio cuerpo. Sinceramente, es un privilegio y una bendición, aunque no lo veamos así; y también las cosas malas que te pasan son una bendición, porque son un aprendizaje”, dijo.

Falcao envió conmovedor mensaje de despedida a Javier Acosta

El Tigre, que se puso en contacto con el hincha albiazul horas después de que su video se hiciese viral, se pronunció en su cuenta de X horas después de que se completara el proceso de eutanasia de Javier, en el hospital San Ignacio de Bogotá.

“Con gran tristeza me despido de Javier Acosta, un hombre cuya fortaleza y valentía frente a la adversidad nos dejó una profunda enseñanza. Su lucha constante nos inspira a todos a valorar cada momento y a enfrentar con coraje los desafíos de la vida”, expresó.

El excapitán y máximo goleador de la selección Colombia afirmó que el hombre de 36 años está en sus pensamientos y sus oraciones, así como sus familiares y seres queridos. “Que Dios les brinde la paz y la fortaleza para sobrellevar esta pérdida tan significativa. Envío un abrazo fraternal a todos los que lo acompañaron en su camino, ¡Dios los bendiga!”, escribió.