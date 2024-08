Más de 2.000 menores de edad han sido reportados desaparecidos en Bogotá en 2024

En 2023, fueron documentados más de 3.400 casos de desaparición en Bogotá - crédito Fernando Vergara/AP

La familia de Yesika Katherine López Cuéllar, de 14 años, sigue en su búsqueda, después de que desapareciera el 3 de mayo de 2024. Su madre, Luisa Cuellar, sospecha de un hombre desconocido, identificado como Elkier Mejía, con el que su hija de se encontró, supuestamente, para ponerse un piercing en la lengua.

“Yo digo que este hombre se la llevó, porque Yesika no es de las niñas que sale, no toma licor, no tiene muchas amigas”, aseguró la mujer, en conversación con la agencia AFP.

La menor de edad es una de los miles de niñas, niños y adolescentes que han sido reportados como desaparecidos en Bogotá. Según las autoridades, consultadas por la agencia, ya se han registrado 2.213 casos en la capital colombiana en lo corrido de 2024. En 2023, fueron documentados más de 3.400 casos.

Yesika Katherine López Cuellar se habría encontrado con un hombre para ponerse un piercing - crédito cortesía

Según el subintendente de la Sijín Luis Alejandro González, el 65% de los menores de edad que han sido reportados como desaparecidos tienen menos de 18 años. Además, explicó a la agencia que buena parte de los casos de niñas cuyo paradero no se conoce involucran a “novios” que son mayores de edad.

Las redes sociales son un punto clave en estas historias, porque se han identificado situaciones en las que las niñas o adolescentes caen en mentiras proporcionadas por personas con las cuales interactúan virtualmente. Las menores de edad generalmente creen que encontraron a la persona adecuada para ellas, y escapan a otras regiones o países. Entonces, quedan envueltas en redes de trata de personas, de acuerdo con declaraciones que brindó a AFP la experta del Instituto Nacional de Medicina Legal Diana Ramírez.

“Matan a los niños, hay niñas violadas, las botan, eso es lo que yo no quiero que llegara a pasar”, expresó la madre de Yesika Katherine López a la agencia, insistiendo en la desesperación que le supone esta realidad, en la que ha llegado a recibir comentarios sobre la paciencia. “Ellos no están en mi lugar”, aseveró.

La madre de Yesika Katherine López teme que su hija haya sido asesinada como otros menores de edad - crédito cortesía

La funcionaria Diana Ramírez explicó que por lo menos el 80% de quienes desaparecen, regresan a sus hogares en cinco días, aproximadamente. El resto de los casos se complican porque se trata de situaciones en las que las personas se van voluntariamente. Además, los más afectados por esta problemática suelen ser quienes viven en condiciones de pobreza.

La niña de 14 años, de 1,65 centímetros, llevada su uniforme el día en que desapareció. Portaba una sudadera negra con líneas de color naranja con blanco, unos tenías también de color blanco, y un saco beige. Los números 302 541 5377 y/o 320 929 2020 están disponibles para recibir cualquier información sobre la menor de edad.

En el Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación se asignan investigadores para casos de desaparición - crédito Luisa González/Reuters

La madre de Yesika Katherine López envió un mensaje a su hija, recordándole que sus seres queridos siguen con la esperanza de encontrarla. “Hija mía, hija mía, donde estés, por favor, si estás bien, por favor, aquí la esperamos su mamita, sus hermanos con los brazos abiertos. Hija, la extrañamos, eres única, por favor, si está bien repórtese, ¿sí? Por favor, hija mía, aquí estamos muy tristes y pidiéndole a mi Dios que estés bien”, expresó la mujer el 10 de agosto a Infobae Colombia.

Para reportar a alguna persona desaparecida no es necesario esperar a que hayan pasado 72 horas. Se puede hacer de manera inmediata dirigiéndose a las instalaciones de Medicina Legal. Todo queda documentado en el Sistema de Información Red de Cadáveres y Personas Desaparecidas (Sirdec).

La persona también debe pasar por el Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación para que se le asigne un investigador que empiece con las labores de indagación y búsqueda.