Gustavo Petro reaccionó a críticas por llamar “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas: “No desinformes”

Periodistas y políticos exigieron respeto al presidente Gustavo Petro por llamar a las mujeres periodistas "muñecas de la mafia" - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

Ante las múltiples críticas que surgieron contra el presidente Gustavo Petro por recientes declaraciones en las que señaló a las periodistas de ser “muñecas de la mafia”, el primer mandatario se pronunció en X, buscando aclarar lo afirmado. Pues, el 30 de agosto, durante el acto de posesión de la nueva defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que hay mujeres en medios de comunicación que contribuyeron a la estigmatización del derecho a la protesta y, en consecuencia, las vinculó con la mafia.

“Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta”, aseveró el jefe de Estado en el evento público, llevado a cabo en Chocó.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sus palabras causaron una ola de indignación en el gremio periodístico, tanto así que varias mujeres del medio se pronunciaron, rechazando sus afirmaciones y exigiendo respeto. Incluso, algunos políticos manifestaron su descontento con la situación, al igual que la defensora del Pueblo a la que el presidente posesionó.

“No hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica. No somos muñecas ni instrumentos de nadie. Debatamos las diferencias, no violentemos a las mujeres”, afirmó la funcionaria en X, tras explicar que como defensora del Pueblo no justificará ninguna agresión contra las mujeres.

- crédito @MarnIris/X

El comentario de la servidora pública, al igual que los señalamientos de periodistas y políticos, han retumbado en los medios de comunicación. Por eso, el jefe de Estado salió a explicarse. En la red social X, contradijo lo que afirmó en su discurso y aseguró que hay comunicadoras que sí han estado involucradas con la mafia.

“No amigo, @ElNuevoSiglo, no desinformes. Las periodistas no son muñecas de la mafia, pero la mafia ha tenido periodistas a sueldo, o se nos olvidó. Periodismo es investigar la verdad del poder”, sostuvo el presidente de la República.

Gustavo Petro aseguró que es equivocado afirmar que haya catalogado a las periodistas como "muñecas de la mafia" - crédito @petrogustavo/X

No obstante, las críticas contra el presidente continúan. La exalcaldesa de Bogotá Claudia López, por ejemplo, mostró su respaldo a las afirmaciones de la defensora del Pueblo, que rechazó la utilización del concepto de “muñecas de la mafia” para hacer referencia a las periodistas del país.

“Tenemos Defensora. Inaceptable el tratamiento irrespetuoso y discriminatorio del Presidente @petrogustavo a las mujeres periodistas. Mi solidaridad con ellas. Gracias Defensora @MarnIris por levantar su voz. No es hora de callar!”, señaló la exfuncionaria en X.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López aseguró que es inaceptable el tratamiento de Gustavo Petro a las periodistas - crédito @ClaudiaLopez/X

La periodista Yolanda Ruiz también se pronunció al respecto en su canal de YouTube, asegurando que la expresión utilizada por el primer mandatario es “desobligante”, “agresiva”, “calumniosa” y “estigmatizante”. Cuestionó que Gustavo Petro haya dado esas declaraciones en contra de las periodistas en un espacio en el que estaba posesionando a una mujer en un cargo público y en el que se estaba abordando la importancia de que las mujeres lleguen a cargos de poder y de toma de decisiones.

La aparente incoherencia del jefe de Estado en cuestiones de género ya se ha presentado en otras ocasiones, según Ruiz. “El presidente manda mensajes confusos: por un lado, terna de mujeres para la Defensoría del Pueblo, muy bien, terna de mujeres para la Fiscalía, muy bien, pero, por otro lado, respalda y mantiene en cargos importantes a hombres que están siendo acusados de violencia de género”, explicó.

En ese sentido, la periodista insistió en que el tema que debería estar en el foco público debería ser el de la llegada de Iris Marín al cargo, porque es la primera mujer en ocuparlo en Colombia, y no las agresiones del presidente contra las mujeres. “No es por ahí el camino, presidente, no es por ahí”, sostuvo.