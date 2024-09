Paloma Valencia rechaza nueva reforma de Petro y alerta por errores del Gobierno que costarán mucho dinero a los colombianos

Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático, participó del Congreso Regional 2024 nuam Asobolsa - crédito Pedraza Producciones

Sin dudas, Colombia pasa por uno de los momentos económicos más difíciles de su historia. Esto, debido a los altos índices de inflación (6,68% en julio de 2024, según el Dane), así como de la tasa de interés (10,75%, actualmente la del Banco de la República) y el precio del dólar (por encima de $4.000), lo que hace que sea complicado sobrellevar el día a día.

La incertidumbre crece ante las políticas del Gobierno de Gustavo Petro y cada iniciativa del mandatario para hacer modificaciones al sector económico. Por ejemplo, insiste en plantear reformas, como una nueva tributaria que buscaría recaudar $12 billones, así como la reciente propuesta de que el Banco de la República emita más billetes para reparar a las víctimas, algo que implicaría dificultades para el bolsillo de los colombianos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Además de eso, el mandatario empezó a sacar adelante una reforma laboral que le generaría millonarios sobrecostos a las empresas y que destruiría miles de empleos en vez de crearlos, ya que busca garantizar los derechos de los trabajadores y no atacar la informalidad, que ya alcanza al 55,8% de los trabajadores, de acuerdo con el Dane.

A estos asuntos se refirió la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, en diálogo con Infobae Colombia. La congresista, que participó del Congreso Regional 2024 nuam Asobolsa, se mostró muy preocupada con lo que puede pasar con el bolsillo de los colombianos si el presidente Petro cumple sus objetivos, principalmente por futuros problemas con el costo de vida.

También, señaló algunos puntos de la nueva jurisdicción agraria que, según ella, expropiaría las propiedades de miles de colombianos.

El Gobierno Petro radicará una nueva reforma tributaria en el Congreso de la República para recaudar $12 billones - crédito @SenadoGovCo/X

¿Por qué no está de acuerdo con una nueva reforma tributaria?

El presidente Gustavo Petro ha venido gastándose inadecuadamente los recursos. Por ejemplo, el año pasado aumentó el gasto burocrático del Estado en más de $9 billones, pero no solamente eso, sino que además ha lesionado fuentes que eran fundamentales para el presupuesto nacional, como los hidrocarburos. Estos representan entre el 15% y el 20% del presupuesto de Ecopetrol, que le entrega todos los años dividendos y que es lo que permite al Estado tener plata.

Entonces, él toma decisiones de hacer malos negocios y después pretende que los colombianos todos paguemos sus errores. Cuando uno se equivoca en el manejo de las finanzas, uno tiene que tomar la responsabilidad y reducir el tamaño de su gobierno.

¿Cómo le parece la idea de que el Banco de la República emita más billetes para cumplir con los deberes del Estado?

Esa idea la tuvieron varios presidentes latinoamericanos de izquierda y llevaron a procesos inflacionarios gigantescos que afectan, especialmente, a los más pobres.

Cuando los precios suben, la poca plata que se tiene le deja de alcanzar para lo que le alcanzaba. Entonces, los colombianos más pobres serían los afectados.

Demandó la reforma pensional y la Corte Constitucional la admitió, pero hay un problema con el magistrado Jorge Ibáñez, ¿qué espera que pase?

Es una reforma muy irresponsable que le genera a las futuras generaciones de colombianos una carga. Es como una reforma tributaria hacia el futuro y nosotros queremos que, por supuesto, haya responsabilidad con el futuro.

Presentaron una recusación al magistrado Jorge Ibáñez que porque él había dicho que el Gobierno lo estaba chuzando. Creo que esa recusación no tiene ningún fundamento y será descartada por el pleno de la sala porque, evidentemente, el análisis es jurídico y no político.

La Corte Constitucional estudia más de 15 demandas contra la reforma pensional. Una de ellas la interpuso la senadora Paloma Valencia y ya fue admitida por el alto tribunal - crédito Luisa González

¿Espera entonces que, de manera definitiva, la Corte tumbe la reforma?

Espero que, por lo menos, revise artículos que son sumamente graves. Uno de ellos es el que le pone impuestos a las pensiones de los colombianos a partir de los $3.700.000. El que pretende dejar en indefinición, o que el Gobierno decida, cuál es el régimen pensional de 25% de los colombianos que son comunidades étnicas. Que nos garanticen cuál va a ser el mecanismo de desacumulación de los fondos pensionales.

Aquí hay que esperar que la Corte revise con todo juicio los argumentos que se presentaron.

¿Qué le preocupa de estos dos años que le quedan al Gobierno Petro?

En primer lugar, el Gobierno Petro está marcado por las ocurrencias del presidente, que han generado muchísima incertidumbre y ante la incertidumbre, la gente no invierte en la economía. Cuando decrece la economía, se genera desempleo y más pobreza.

Colombia no aguanta más pobreza. Tenemos 30% de los colombianos en pobreza. Eso es inaceptable.

En segundo lugar, está el problema de seguridad. Este Gobierno, con el fracaso de la Paz Total, lo que ha permitido es el crecimiento de hombres en armas. Hay más de 3.500 guerrilleros nuevos en año y medio de Gobierno de Gustavo Petro y un control territorial que se ha venido ampliando, mientras las Fuerzas Armadas están cruzadas de brazos.

Por otro lado, hay una cantidad de reformas que, lejos de ayudar a los colombianos, van a enredarnos.

No se puede presentar una reforma laboral que disminuye empleos. No se puede presentar una jurisdicción agraria que, en vez de resolver el problema de acceso a la justicia de los campesinos, lo que quiere es presentar una expropiación judicial.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ya sacó adelante una reforma tributaria en 2022 y la reforma pensional de 2024 - crédito Juan Cano/Presidencia

¿A quiénes se les expropiaría la tierra?

Lo que pretende es equiparar la expropiación que se hace hoy cuando, por ejemplo, se va a hacer una autopista que va a pasar por encima de una finca, pero el señor dice “yo no quiero vender porque no me interesa la autopista”. Ahí se le dice que eso es de interés nacional y se va a hacer la autopista y se le expropia la tierra, se la pagan, pero se la expropian.

Con una reforma agraria no se necesita expropiar. Cuando se va a comprar una tierra, se pregunta quién quiere vender y a cómo se la van a vender, pero a los precios de mercado. No se puede decidir que porque al señor del Gobierno le gusta la finca, que es justamente la que tiene el café bien sembrado, que está lista para cosechar. Entonces, se la quitan para dársela a otro. Eso es absolutamente injusto e inaceptable.

Además, la jurisdicción agraria crea el principio de permanencia agraria, que es que si la persona invade una tierra y tiene cultivos, ya no lo puede sacar. Eso va a incentivar la invasión y, finalmente, tiene unos jueces hipermegapoderosos que rompen la seguridad jurídica, porque pueden fallar sobre lo que quieran y, entonces, los negocios del campo se van a venir a menos y la gente no va a querer invertir.

Nos va a generar mucho problema y una guerra en el campo.

¿Qué es lo más peligroso de la reforma laboral?

No me gusta que se pierdan más de $540.000 empleos. No me gusta que le sube los costos a las empresas que hoy están ya en muchas dificultades. Colombia no es un país de grandes empresas. No es el país de los mega sindicatos. Para esa gente es que está pensada la reforma.

Este es un país de medianas y pequeñas empresas. Esa reforma les va a hacer un daño gigantesco. No se puede dejar que reformas tributarias, reformas laborales, dejen sin empleo a los colombianos.