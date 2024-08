Ornella Sierra, exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’, envió un contundente mensaje contra la violencia de género: “La víctima se siente culpable”

La influencer habló sobre la necesidad de denunciar la violencia de género en un video de Instagram - crédito @ornellasierra/Instagram

La modelo e influenciadora barranquillera Ornella Sierra mostró a sus seguidores una faceta distinta a través de un impactante video en Instagram. A sus 24 años, además de ser profesional en psicóloga titulada de la Universidad del Norte, Sierra se destacó por su participación en el reality La casa de los famosos Colombia, pero su contenido más reciente abordó un tema de gran importancia como lo es la violencia de género.

En un post en Instagram, la creadora de contenido expuso el ciclo de la violencia de género desde su perspectiva profesional como psicóloga: “Todo comienza con ‘cambios de ánimo repentinos’ y ‘ataques de ira’,” explicó en el video. En esta primera fase, la víctima usualmente se siente culpable por las reacciones del agresor, tratando en vano de complacerlo: “Aquí el agresor tiene cambios de ánimo repentinos, ataques de ira y la víctima se siente culpable de todo esto y por más que se lo intente complacer al agresor”, añadió.

El objetivo de la influencer con su contenido fue educar y apoyar a las víctimas y sus allegados. En sus propias palabras, la barranquillera destacó: “Puede que tu amiga o demás mujeres que te rodeen estén pasando por una situación similar, no las juzgues, escúchala. Los agresores hacen un trabajo de manipulación muy minucioso para que las víctimas se sientan culpables de todo lo malo que les pasa de todo el daño que reciben incluso terminan pidiendo perdón”.

Además, recomendó denunciar el abuso ante las autoridades competentes: “Lo mejor que puedes hacer por tu amiga uno es llevar a que denuncie en la Fiscalía, en la comisaría de la Policía, Defensoría del Pueblo (...) y recomiéndale que vaya a terapia, nunca sabemos con qué cruz carga la otra persona, así que los invito a compartir este vídeo que puede salvar vidas”.

Las palabras de la modelo estuvieron motivadas por la película Romper el círculo protagonizada por Blake Lively que habla de la violencia: “No la juzgues, ayúdala a romper el círculo ✨⚠️ Comparte para salvar vidas 💜💜 (Línea Púrpura Bogotá 018000112137 “Mujeres que escuchan Mujeres”) Es una línea telefónica gratuita que funciona las 24 horas, todos los días del año y es atendida por un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras”, compartió.

Las palabras de la barranquillera generaron comentarios de agradecimiento por parte de sus seguidores: “Información de valor! Por qué la familia se cuida y este fandom es un familia, Nuestra Pinky lo sabe”; “Ella es la más inteligente”; “Aquí no solo nos divertimos también aprendemos y nos orientan como ayudar a los demás 🙌”; “Un tema muy importante para ponerle atención, que triste realidad 😢Me encanta esta faceta tuya Orne!! La estás rompiendo”; “Esta niña si sabe para que son las redes sociales 😍😍”.

No obstante, la vida de Ornella Sierra no se limita a abordar temas como la violencia de género puesto que su influencia y popularidad en redes sociales, donde comparte su vida diaria, va desde fotografías de sus viajes hasta anécdotas personales de empoderamiento.

Es por esa razón que recientemente confesó sobre sus luchas contra las inseguridades: “El día que aprendí que tu estilo no le va a gustar a todo el mundo, que tú no le vas a caer bien a todo el mundo... me volví la verdadera MVV.”

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia se mostró insegura de su cabello. Sin embargo, Sierra mantiene su postura de autenticidad y aceptación: “Si me gusta a mí y me siento cómoda, me basta,” afirmó en uno de sus mensajes en redes.

Después de su pasó por el reality, Ornella ha continuado trabajando en su marca personal, presentando contenido variado que incluye desde consejos de belleza y maquillaje hasta la promoción de la cultura costeña de Colombia. Su capacidad para fusionar su conocimiento psicológico con su vida como influencer le ha permitido ganar una gran cantidad de seguidores.