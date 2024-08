La Policía aeroportuaria reveló qué hacen los oficiales con los objetos que decomisan de las maletas de los viajeros

En el aeropuerto de Bogotá, las medidas de seguridad buscan prevenir amenazas. Entre lo decomisado figuran drogas, juguetes sexuales y animales exóticos en contenedores - crédito Getty Images

A la hora de realizar un viaje por vía aérea, uno de los requisitos son los filtros de seguridad que están en todos los aeropuertos.

Los encargados del control y el orden en las terminales aéreas se encargan de analizar los contenidos de las maletas de los viajeros, para evitar que se transporten objetos o productos que puedan atentar contra la seguridad, el bienestar e, incluso, la vida de los demás viajeros.

Y aunque los procedimientos, las filas y el tiempo que toman las revisiones se convierten en una reponsaibilidad poco apetecida por los pasajeros, para los aeropuertos, en especial el aeropuerto El Dorado de Bogotá, una de las preocupaciones principales es la seguridad aeroportuaria.

Por eso muchas veces se retiran objetos de maletas y se decomisan otros tantos. Pero ante la pregunta “¿qué sucede con esos objetos?”, las autoridades tienen una respuesta.

Wilson Torres, comandante de la Policía aeroportuaria de El Dorado, le reveló a El Tiempo cuáles son los procedimientos que siguen a un decomiso.

Sin embargo explicó que, en primero lugar, existen normativas sobre los objetos decomisables, ya que entre los objetos más comunes decomisados se encuentran drogas ilegales, juguetes sexuales, piedras talladas, y navajas.

Los controles estrictos, como el uso de escáneres de detección de materiales, permiten identificar rápidamente elementos metálicos, explosivos u orgánicos que puedan representar una amenaza.

El vocero de las autoridades aeroportuarias expresó que aunque algunos artículos pueden parecer inofensivos, su decomiso responde a medidas de prevención. Entre los objetos decomisados se encuentran también baterías de litio extraíbles, cigarrillos, velas pirotécnicas y aerosoles. Otros elementos prohibidos y comúnmente encontrados son tijeras, encendedores y cortadores de tabaco.

¿Qué pasa con los objetos y productos en Colombia sustraídos del equipaje?

Torres aclaró que los artículos decomisados no son devueltos a los pasajeros. Según el Plan de seguridad del Aeropuerto Internacional El Dorado, estos objetos son llevados a una bodega y posteriormente destruidos.

Incluso, ante el temor de algunas personas sobre posibles hurtos o aprovechamiento individual de los objetos decomisados es que estos, en caso de que sean de los prohibidos “tendrán el manejo y la disposición final establecidos en el Plan de seguridad del Aeropuerto Internacional El Dorado (Aprobado por la Aeronáutica Civil) y no podrán recuperarlos en ningún momento”. Así lo indica el sitio web del aeropuerto bogotano.

Por otra parte, de acuerdo con el diálogo que estableció Torres con el medio, el tráfico de fauna silvestre es otro asunto que no se evade en el aeropuerto. Como el caso de un hombre que intentó viajar con decenas de ranas en un recipiente, con destino a Asia.

“El tráfico de fauna no es muy usual, pero a veces pasa, llevan animales pequeños, como hormigas, insectos o anfibios”, dijo el uniformado.

Es importante que los pasajeros consulten las restricciones sobre qué elementos pueden o no llevar en su equipaje antes de viajar, ya que estos pueden variar según el destino o el tipo de equipaje. El comandante Torres también mencionó que en ocasiones los pasajeros prefieren perder su vuelo y regresar a casa para guardar los objetos no permitidos, antes que verlos decomisados y saber que no volverán a verlos.