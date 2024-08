Franko Bonilla conmovió al contar la historia de su ‘primer hijo’: “Decidió no tenerlo”

Franko Bonilla contó que los 18 años de edad su novia de ese entonces quedó en embarazo - crédito cortesía Canal RCN

Franko Bonilla sorprendió a los asistentes de su show de stand up comedy llamado Francamente Franko, donde decidió contar en público la difícil anécdota que marcó su vida, pues cuando era joven pasó el mayor de sus sustos.

En medio del espectáculo, el comediante tolimense abrió un espacio para compartir detalles inéditos sobre su vida privada, y reveló que a sus 18 años se enfrentó al reto de ser papá; sin embargo, su novia de ese entonces tomó radical decisión que le dio un giro a la historia sobre su primer hijo.

Lo que inició entre chistes y risas, terminó siendo en realidad una tragedia; no obstante, Franko Bonilla demostró su habilidad para hacer de las adversidades un motivo para sonreír.

Franko Bonilla contó que una exnovia abortó el que sería su primer hijo - crédito Franko Bonilla/Youtube

Para hacer más dinámico su presentación en vivo, Franko dedica unos minutos a contestar las inquietudes que le deja el público en los ya conocidos por sus seguidores ‘papelitos’, los cuales elige aleatoriamente para responder.

En esta ocasión el comediante que actualmente se encuentra en competencia en Masterchef Celebrity Colombia 2024, escogió una pregunta que le pedía contar si recordada alguna situación embarazosa que le haya generado un gran susto.

Fue ahí cuando Bonilla revivió su época universitaria cuando estudiaba en la Universidad Pedagógica diseño de modas. “Corría el año de 1998, yo llevaba quizás dos años de carrera en este templo de lo público, de la amistad y de los libros de Marx, Nietzsche, Sartre, Engels, además de la música de Mercedes Sosa, Luis Eduardo Baute, León Gieco y el desaparecido Jota Mario Valencia”, comenzó narrando el humorista provocando risas dentro de los presentes.

No obstante, luego de divagar un poco sobre la institución educativa a la que perteneció redondeó su idea y soltó la noticia que dejó boquiabierto a más de uno. “Mi novia con la que llevaba ocho meses tardó un tiempo en contarme que se sentía mal, que tenía un retraso y altas sospechas de que estaba esperando un bebé”, agregó Franko quien compartió que en esa época no se encontraba en condiciones emocionales ni económicas para convertirse en padre.

Franko Bonilla relató que quiso ser una papá responsable, pero su novia no lo dejó

Luego de conseguir el dinero para realizarse una prueba de embarazo médica que corroborará las sospechas que tenía, Rocío, nombre de su novia de ese tiempo, Franko comprobó que sería papá y aseguró que: “Seré un padre presente para nuestro hijo”, no obstante, independientemente del resultado, ella ya había tomado una decisión diferente a la que él tenía.

Franko Bonilla se llevó el codiciado "cachete" de Jorge Rausch - crédito Masterchef Celebrity Coloombia/ Youtube

El resultado salió positivo, sin embargo, Rocío se mantuvo en su determinación: “Franko yo no voy a tener ese bebé porque tú no estás en condiciones y tampoco le puedo contar a mi papá”, le expresó la joven quien también era estudiante de diseño de modas.

El comediante aseguró que se sintió muy mal con la justificación que le dio su novia, pues entendió que ella no quería un hijo por diferencias económicas, sin embargo, lo que siguió convenció a Franko de que al final el camino que ella había elegido de cierta forma era el mejor.

“Me pidió 300 mil pesos para el aborto, eso era mucha plata para ese tiempo, entonces yo me replanteé lo que estaba sintiendo y reflexioné: Apenas iba a cumplir 19, sobrevivía con lo poco que me aportaba mi mamá para pasajes y comida, además, mi mamá se partía el lomo vendiendo chance para sostenerme no le podía llegar con una carga más; ¿de dónde iba a sacar yo para mantener un hijo?”, concluyó el comediante a cerca del acuerdo al que llego con su novia de no tener a su primer bebé.

Franko Bonilla rompió en llanto al recordar la infancia junto a su padre - crédito Canal RCN

Pese a que Franko manejó la situación y fue narrando el suceso entre chistes, al final no pudo ocultar su cara de tristeza por los recuerdos que le trajo su historia, además de dejar sobre la mesa la discusión sobre el aborto, pues existe un debate sobre quién debe tomar esta decisión final entre el madre y el padre, así como también se discute una ley a cerca de la legalidad del mismo.