A pesar de la condena, caso de Daniel Sancho podría extenderse hasta 3 años: “Es un sistema judicial un poco diferente”

Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua el 29 de agosto - crédito EFE

Luego de que en el tribunal de Kho Samui (Tailandia) se confirmó la condena de cadena perpetua contra Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, la defensa del español sostuvo que no está de acuerdo con la postura de los jueces, por lo que apelarán la decisión inicial.

Antes de retirarse del lugar, Marcos García Montes y Carmen Balgafón —abogados de Sancho en España— expresaron su inconformidad por la condena que recibió su cliente, hablaron de irregularidades en el juicio y defendieron su trabajo.

“Nosotros seguimos pensando que no ha habido premeditación y no está basado en especulaciones. Nos hemos estudiado el Código Penal y no estamos de acuerdo. Todo el mundo tiene el derecho de defensa y nosotros lo hemos hecho bien”, declaró García Montes al respecto.

De la misma forma, el jurista afirmó que “habrá recurso” porque entiende que su “estrategia se ha planteado ordenadamente con una defensa honrada”, mientras que Balgafón destacó que la condena no es el punto final del caso.

“Estamos mal, ahora nos toca seguir peleando porque la sentencia no es firme” declaró Carmen Balfagón.

Caso Daniel Sancho podría continuar durante tres años más

Defensa de Daniel Sancho confirmó que apelará la sentencia - crédito EFE

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado especialista en ciencias penales y criminológicas Iván Cancino entregó su postura sobre el caso Sancho y las dudas que tiene sobre la postura de la defensa de la familia del cirujano.

En primer lugar, Cancino destacó que en Tailandia hay “un sistema judicial un poco diferente”; sin embargo, explicó que hay aspectos que son fáciles de entender, como que “la condena en primera instancia tiene apelación y después tiene otro recurso extraordinario”, los cuales serían utilizados por los abogados del confeso asesino en un plazo máximo de un mes.

Sobre el futuro de Daniel Sancho, indicó que es normal que en algunos procesos se pueda permitir que los sentenciados sean enviados a su país de origen, lo que abre la puerta para que Sancho “cumpla la condena en España mediante un intercambio de presos”.

A pesar de esta posibilidad, Cancino destacó que no encuentra viabilidad en ello por la condena de cadena perpetua que recibió Sancho, ya que esta no existe en España. Cabe mencionar que, en el país europeo está vigente la prisión permanente revisable como pena máxima, esta es el cumplimiento íntegro de la pena de privación de libertad durante un periodo de tiempo inicial de entre 25 y 35 años.

“Hay varios aspectos que no se han manifestado, por ejemplo, España no tiene cadena perpetua, me parece algo extraño por qué los abogados no han alegado ese tema”, declaró Cancino sobre la postura de la defensa de la familia Arrieta, que afirmó que no tendrá problema con un traslado de Sancho siempre y cuando se pague la indemnización de cuatro millones de bat (alrededor de 488 millones de pesos).

Por último, el jurista colombiano mencionó que aún no es el final del caso Daniel Sancho, ya que las apelaciones y recursos podrían hacer que se “pueda demorar de dos a tres años más”.

La familia Sancho ha guardado silencio

Rodolfo Sancho no quiso declarar tras conocer la condena contra su hijo - crédito Reuters

Tras la lectura del fallo, los medios que estaban afuera del tribunal estaban expectantes por conocer las declaraciones de Rodolfo Sancho, padre del condenado, que durante el juicio se mostró como una persona que no tenía problemas de acercarse a los periodistas.

“A seguir luchando siempre”, fueron las únicas palabras de Sancho de manera pública, luego la abogada Carmen Balfagón se interpuso para pedir respeto, “No es el mejor día”, afirmó la jurista.

Por parte de la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, fue tal la imagen de la empresaria que los periodistas no buscaron hablar con ella. Antena 3 informó que estaba “visiblemente más afectada, incapaz de pronunciar palabra ante los medios”.