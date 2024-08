Jessica Cediel reaccionó a los comentarios de Westcol hacía ella: “Gracias por esas palabras tan lindas”

Westcol declaró su admiración por la presentadora Jessica Cediel en una reciente transmisión en vivo - crédito @jessicacedielnet - @westcol/Instagram

En una reciente transmisión en vivo en la plataforma Kick, el influencer Westcol generó una ola de comentarios después de expresar su admiración por la presentadora Jessica Cediel y revelar intentos fallidos relacionados con sus mensajes para ella en redes sociales.

Durante su conversación con los seguidores, el streamer, cuyo nombre real es Luis Villa, analizó diversos aspectos de su vida personal y reflexionó sobre el impacto de sus mensajes a la bogotana, además expresó su deseo de una colaboración profesional a través de una transmisión en vivo.

El influenciador comentó que siempre la admiró y se preguntó si volvería a escribirle, aunque ella lo dejó en visto cuando él le mandó un mensaje donde le decía lo hermosa que se veía en una publicación. Mientras intentaba evaluar la viabilidad de enviarle otro mensaje, Westcol se mostró públicamente stalkeando (revisando el perfil) a la actriz: “¿Será que le escribo para un streaming? sino que ella ya está en un nivel muy Isaías 41, ya cuando uno está en un nivel Isaías 41 es mejor no meterse ahí, de verdad, ella ya está en un flow distinto por así decirlo”, sugiriendo que ella está en una etapa muy alta en su carrera.

La transmisión del paisa también mostró al streamer revisando mensajes anteriores que había enviado a Cediel, incluyendo uno donde describía a la presentadora como la “mujer más hermosa del mundo” acompañada de una imagen de Piolín, el famoso personaje de dibujos animados.

Durante la transmisión compartió: “Como yo vi ese Isaías ahí, yo dije ella está tirando a tía entonces le voy a enviar un pilón bien chimba, espere y verá que la conquiste y no funcionó gonorrea”, este humorístico intento de acercamiento no tuvo el efecto esperado porque la presentadora dejó el mensaje en visto.

Westcol también habló de su experiencia al escribirle a la actriz y ella subió el caotura de pantalla en sus redes sociales: “Jessica, cómo me va a quemar esa mujer así no, uy Jessica me quemó muy feo parce, una vez le escribí a Jessica se dio el huevo y subió la screenshot gonorrea. Uy, pa que hijo de puta, que espantosa, mi hermano real”.

Gracias a la insistencia de los fanáticos del exnovio de Aida Victoria, Jessica Cediel reaccionó a las declaraciones de Westcol. En sus historias de Instagram, la presentadora compartió el video de la transmisión con una serie de emojis que incluían una cara sonriente y otra riéndose.

La bogotana, conocida por su amplia trayectoria en televisión y redes sociales, agradeció las palabras del influenciador: “Hola familia, ¿cómo están? Pasando por aquí a saludarlas y a saludarlos con esta carita de cansada, pero feliz porque gracias a Dios estoy trabajando muy duro, ando por acá con la familia vamos rumbo a hacer varias diligencias, pero familia les quería compartir algo. Hoy me llegó un vídeo, así que se los voy a montar en la siguiente historia, quiero que lo vean y me digan qué opinan y a propósito: ‘Oye tú fan, muchas gracias por esas palabras tan lindas. Mira la tía te saluda y te manda un abrazo y un beso’”.

El contenido generado por el creador de contenido generó opiniones divididas entre aquellos que sostienen que no harían buena pareja y otros que sugieren una colaboración entre ambos: “Westcol pasó por fases, octavos, cuartos, semis, en semi tuvo una dura derrota, pero ahora remonta llegando a la final de champions. Simplemente legendario”, “Disque está en un nivel muy Isaías 45 😂”; “¿No dice que las rolas son feas? 😂😂”; “Disque la vi bien tía y le tire un piolín 🥴”; “Harían buena pareja los dos falta de atención ella y el publican puras bobadas”; “La mujer más hermosa del mundo jaja 😂😂😂”; “West esta es roncando, ese es un fichaje del otro mundo”; “Westcol fue tocado en el hombro por el mismísimo Dios”.